駁鬧場暗助陳亭妃 蔡育輝嗆林俊憲公開道歉：若有證據我辭職

國民黨台南市議員蔡育輝批評台南市立委林俊憲抹黑，要求公開道歉。（記者洪瑞琴攝）

2025/04/29 19:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨下屆台南市長初選爆火苗，立委林俊憲臉書發文指稱國民黨市議員蔡育輝在新營「停五」立體停車場開工典禮率眾「鬧場」，暗助立委陳亭妃，蔡育輝今（29）日不滿反擊說，立體停車場是他在地方的提案，要求林俊憲拿出鬧場的證據，若有，他立刻辭職，若沒，林俊憲立刻公開道歉！

當時在場的民進黨議員李宗翰則回應說，蔡育輝的行為是否稱為「鬧場」？對民眾來說，那時活動散場，程序結束了，那是蔡個人的行為過程，不能說是「鬧場」，但蔡稱說這建設跟林俊憲無關，已非活動呈現內容，在政治上或以市府角度來說，定義「鬧場」說得過去，而且蔡還向現場民眾聲稱該建設與陳亭妃爭取有關，陳亭妃在一旁卻沒有幫黨內同志緩頰，反而是聲援蔡育輝論述。

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蔡育輝今天秀出一系列開工照片怒批林俊憲，自己助理舉著手板參加動土典禮是為了說明，並且回應林俊憲高掛的「割稻尾」看板，典禮前的確跟林俊憲助理為此有過數分鐘爭執，隨即結束，整場典禮喜氣又流暢何來率眾鬧場？林俊憲一直說他爭取的功勞，結果自己沒來，卻在臉書抹黑他率眾鬧事，還牽拖出席的立委陳亭妃。

據了解，林俊憲昨天發文說明爭取停車場過程，提到參加的黨內同志說國民黨的蔡育輝大鬧會場，造謠這項建設與他無關甚至罵他。陳委員與蔡育輝的合作關係，早已不是什麼秘密，國民黨將他列為頭號攻擊抹黑目標，他早就習慣。「可是陳委員，妳怎會藉國民黨的力量來打擊黨內同志，更何況是在這種全黨正努力翻轉國會的時候？類似的攻擊手法，早已不是第1次」。

立委林俊憲發文暗指陳亭妃結合國民黨勢力攻擊自己黨同志，他隱忍很久，有必要說明。（擷取自林俊憲臉書）

民進黨下屆台南市長熱門參選人林俊憲立委的「信賴連憲」宣傳看板，街頭處處可見互別苗頭。（記者洪瑞琴攝）

民進黨下屆台南市長熱門參選人陳亭妃的「妃常信賴」宣傳看板，街頭處處可見互別苗頭。（記者洪瑞琴攝）

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