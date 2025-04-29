涉造假罷免連署 國民黨新北市黨部書記長陳貞容聲押禁見

新北地檢署指揮調查局新北市調查站偵辦罷免立委連署涉造假案，國民黨新北市黨部書記長陳貞容28日被約談、搜索，複訊後29日凌晨聲押。（記者陳逸寬攝）

2025/04/29 07:17

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國民黨新北市黨部被搜索 黨務秘書等3人訊後請回

〔記者王定傳／台北報導〕新北地檢署偵辦涉造假連署案，4月15日發動第一波行動搜索，國民黨新北市板橋區、三重區黨部，新北地檢署昨（28）日指揮調查局新北市調查處兵分3路啟動第二波搜索，搜索國民黨新北市黨部及書記長陳貞容、黨務秘書朱蓓儀兩名黨工住處，並約談陳貞容、朱蓓儀及第一波行動約談過的黨工蔡甘子、國民黨三重區黨部執行長羅大宇共4人到案，昨晚複訊後先將蔡、羅、朱3人請回，今晨陳貞容聲押禁見。

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新北檢偵辦罷免立委蘇巧慧、吳琪銘、李坤城與張宏陸4名立委涉造假連署案，15日指揮新北處、北機站兵分30路，直搗國民黨新北板橋及三重兩區黨部，帶回26名被告及11名證人。

被約談者分別是新北市國民黨板橋區黨部主任謝慶認、羅大宇、蔡甘子，以及罷免蘇巧慧、吳琪銘總召王昱人、罷蘇巧慧領銜人譚鎮耀與備補領銜人蔡承睿，罷免吳琪銘領銜人李清祥與備補領銜人顏秀連，罷免張宏陸發起人吳禹辰、領銜人徐偉豪及備補領銜人賴志宏，罷免李坤城領銜人宋建樑與備補領銜人陳冠至等被告，訊後聲押謝、蔡、羅、志工應大華、王、譚等6人，其他人5萬至12萬不等金額交保。

據了解，罷免蘇巧慧等4名立委涉造假案，大致可分為三種態樣，一是冒名連署、二是重複連署，第三為死亡連署、亦即提議人連署罷免前已死亡，但這些虛假連署破綻百出，最明顯的就是筆跡相同，甚至還有過往黨員被寫進連署書，後來才知曉。

檢調著手偵辦後亦從筆跡確認部分連署為抄錄，15日行動，16日聲押禁見謝等6人，法院裁定謝慶認、羅大宇、王昱人、譚鎮耀4人各20萬元交保，應大華15萬元、蔡甘子3萬元交保，均禁止出境、出海及限制住居。

新北地檢署認為謝、蔡、羅、王及譚5人涉偽造文書等罪嫌重大，有串滅證之虞，18日對交保裁定提出抗告，但高等法院已予以駁回，昨啟動第二波行動，搜索新北市國民黨黨部，訊後3人請回、1人聲押禁見。

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