國民黨新北市黨部被搜索 書記長、書記被約談

新北地檢署。（資料照）

2025/04/28 09:34

〔記者王定傳／台北報導〕新北地檢署偵辦涉造假連署案，4月15日發動第1波行動搜索，國民黨新北市板橋及三重黨部，傳檢調今日發動第2波行動，搜索國民黨新北市黨部，國民黨新北市黨部主委黃志雄否認黨部被搜索，澄清有2名黨工書記長陳貞容、書記朱蓓儀從家裡被帶走約談，對此，新北地檢署表示不便證實。

新北地檢署偵辦罷免立委蘇巧慧、吳琪銘、李坤城與張宏陸4名立委涉造假連署案，檢調15日兵分30路，直搗國民黨新北板橋及三重2區黨部，帶回26名被告及11名證人，16日凌晨訊後聲押謝慶認等6人；同時被約談的罷免蘇巧慧案備補領銜人蔡承睿，罷免吳琪銘領銜人李清祥與備補領銜人顏秀連，罷免張宏陸發起人吳禹辰、領銜人徐偉豪及備補領銜人賴志宏，罷免李坤城領銜人宋建樑與備補領銜人陳冠至等被告，訊後以5萬至12萬不等金額交保，證人請回。

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據了解，罷免蘇巧慧等4名立委涉造假案，大致可分為3種態樣，一是冒名連署、二是重複連署，第三為死亡連署、亦即提議人連署罷免前已死亡，以蘇巧慧罷免案為例，死亡連署共84件、重複連署43件，至於死亡連署最高者，為罷免張宏陸案，合計180件。

據了解，這些虛假連署破綻百出，最明顯的就是筆跡相同，甚至還有過往黨員被寫進連署書，後來才知曉。檢調著手偵辦後亦從筆跡確認部分連署為抄錄，15日行動，16日聲押禁見謝等6人，法院裁定謝慶認、羅大宇、王昱人、譚鎮耀4人各20萬元交保，應大華15萬元、蔡甘子3萬元交保，均禁止出境、出海及限制住居。

新北地檢署認為謝、蔡、羅、王及譚5人涉偽造文書等罪嫌重大，有串滅證之虞，18日對交保裁定提出抗告，但高等法院已予以駁回。

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