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    急起直追！台中罷免顏寬恒 宣布連署突破2萬份

    中二「解顏行動」罷免團體，今天宣布罷免連署書正式突破2萬份。（「解顏行動」罷團提供）

    中二「解顏行動」罷免團體，今天宣布罷免連署書正式突破2萬份。（「解顏行動」罷團提供）

    2025/04/15 19:49

    〔記者陳建志／台中報導〕台中民間團體發起罷免第2選區國民黨立委顏寬恒的「解顏行動」，之前一度出現瓶頸，不過在持續擺攤和宣傳後，今天宣布罷免連署書正式突破2萬份，距離門檻30278份已經不遠，除推出「飛鴿傳書」衝連署，也呼籲支持者1人拉3人，共同連署救國，下架親共立委。

    解顏團隊今天宣布，罷免連署書正式突破2萬份，強調一開始收件份數並不多，但是後來在10天內翻倍、如今又在1週之內收件多達1萬份，足以證明選民對於下架不適任立委的決心。

    罷團發言人小彥表示，顏寬恒的「在地」、「服務鄉親」如果只是做一些里長、議員可以做的事情，在國會裡卻是配合國民黨黨團通過三大惡法和無理的預算刪減，那我們並不需要選他作為立委。

    另外，解顏團隊因應民眾對於連署可能有所顧慮，因此新推出「飛鴿傳書」服務，由志工投遞已經寫好寄件資訊的信封、空白連署書至家戶的信箱中，民眾只要按照範本填寫好連署書，貼上郵票再寄回，就可以安全而隱密的進行連署。

    解顏團隊表示，二階連署即將進入倒數10多天，離法定目標30278份已經不遠，但還需要再努力加把勁，也再次懇請大家1人拉3人，共同連署救國，下架親共立委。

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