德12年來首次賀台灣大選 凸顯對台政策轉變

德國外交部對台灣總統選舉表示祝賀，公開讚揚台灣的民主價值。（圖擷取自德國外交部官網）

2024/01/15 08:52

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〔中央社〕德國外交部今天讚揚台灣的民主價值，對台灣總統選舉表示祝賀，這是12年來德國政府首次祝賀台灣選舉，凸顯對台政策的轉變。

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2012年，時任德國外交部長威斯特威勒（Guido Westerwelle）祝賀國民黨候選人馬英九當選總統，他還在聲明表達期盼兩岸關係緩和，並對台灣的民主和法治表示肯定。

此後，德國政府不再恭賀台灣選舉。在2020年舉行的上次總統大選，政府發言人塞柏特（Steffen Seibert）被問到是否祝賀蔡英文連任總統時，僅表示對台灣自由民主的選舉順利舉行表示歡迎，並強調德國的一個中國政策。

當時德國積極推動對中關係，對台灣態度相對保守，台灣在德國政壇因此成了敏感話題。

德國對台態度的轉捩點是2021年底舉行的大選，選後上台的社民黨（SPD）、綠黨、自民黨（FDP）聯合政府主動強化對台關係，去年在睽違26年後，首度派部長級官員訪台，主動擴大兩國官員和公民社會交流的空間；外交部和經濟部的高層官員也不避諱在公開場合談台灣政策。

台灣這次舉行總統大選，德國外交部向選民、候選人及當選者表示祝賀，儘管避開「總統」的稱謂和當選人賴清德的名字，相較過去幾年是進步，反映德國對台立場的轉變。

德國外交部今天發布聲明，讚揚這次選舉再次展現台灣民主的深厚根基及選民對民主價值的承諾，向所有參與選舉的選民、候選人以及當選者表示祝賀。

聲明中強調，德國在許多領域與台灣保持緊密關係，對在「一個中國」框架下與台灣強化關係表示期待。

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