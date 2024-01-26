騷擾威脅海外民主活動人士 中國留學生被判有罪

中國公民吳曉磊（黑色外套）因涉嫌騷擾海外民主活動人士，25日被波士頓聯邦地區法院陪審團裁定2項罪名成立。圖為吳男2022年12月接受調查畫面。（路透資料照）

2024/01/26 14:52

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕就讀美國柏克萊音樂學院（Berklee College of Music in Boston）的1名中國留學生，因涉嫌在當地騷擾海外民主活動人士，25日被波士頓聯邦地區法院陪審團裁定2項罪名成立，預計4月24日宣判。

綜合媒體報導，26歲的中國公民吳曉磊（Xiaolei Wu，音譯）在經過4天的審判後，面臨的2項指控「網絡跟蹤纏擾罪」和「跨州傳播威脅性通訊罪」均被判定有罪。每項指控都面臨最長5年監禁、3年監督釋放和最高25萬美元（約新台幣781萬）罰款。

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法庭上代稱為佐伊（Zooey）的海外民主活動人士，此前同樣就讀柏克萊音樂學院，因在社群平台Instagram發布印有「與中國人民同在」、「我們要自由」和「我們要民主」字樣的傳單圖片，遭吳曉磊跟蹤及威脅。

2022年10月22日至24日期間，吳曉磊透過微信、Instagram和電子郵件等方式，威脅佐伊及其家人；吳曉磊除了在網路上公布佐伊的電子郵件地址、向中國國安部門進行舉報外，並稱如果對方不放棄張貼海報，「就要剁掉她的手」。

法官將在今年4月24日做出量刑宣判。該案檢察官稱，美國聯邦調查局（FBI）曾警告中國政府對此案已多次表達關注。

在判決宣布後，美國司法部助理部長歐森（Matthew G. Olsen）25日發出聲明指出，「今天麻薩諸塞州一個陪審團的判決，凸顯了司法部確保所有美國居民都能自由行使其基本權利的承諾」。

歐森強調，「這個國家沒有一個人應該因為表達他們的政治觀點，而成為暴力威脅或網路跟蹤騷擾的對象。

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