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澳洲西南部近百鯨魚擱淺 專家估恐死傷慘重

澳洲西澳托比灣（Toby's Inlet）傳至少50至100頭領航鯨擱淺，專家估恐死傷慘重。（圖取自澳洲西澳州政府臉書）

澳洲西澳托比灣（Toby's Inlet）傳至少50至100頭領航鯨擱淺，專家估恐死傷慘重。（圖取自澳洲西澳州政府臉書）

2024/04/25 11:44

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲西部近日驚傳大規模鯨魚擱淺，至少50至100頭領航鯨因不明原因擱淺海灘上，引起當地上百民眾前往關心，但專家呼籲切勿造成進一步受驚，並預估擱淺鯨魚多數恐活不久。

據《澳洲廣播公司》（ABC）報導，澳洲西澳大利亞州（WA）海港城鎮戴士柏（Dunsborough）附近的托比灣（Toby's Inlet）近日驚傳大量領航鯨擱淺受困。

根據澳洲生物多元性及生態保護觀光局（DBCA）統計，至少有50至100頭領航鯨因不明原因擱淺於海灘淺水區，當地民眾也蜂擁至現場給予協助，往鯨魚身上潑水。

然而雖然民眾熱心協助，專家呼籲現場上百民眾切勿在沒有DBCA人員指令的情況下輕舉妄動，以免進一步導致鯨魚受傷或受驚，反而拖累救援行動。

地理海洋研究中心（Geographe Marine Research）主任威斯（Ian Wiese）也已抵達現場協助，但他向媒體表示，已有證據顯示許多鯨魚已經死亡，其他鯨魚也只是在岸上無意義地拍打海水，根據以往經歷，恐怕將死傷慘重。

據悉，澳洲史上最嚴重的鯨魚擱淺事件即發生於戴士柏，1996年有多達320頭長肢領航鯨困於海灘潛水區，僅有20頭存活。

去（2023）年7月亦有97頭領航鯨在珀斯（Perth）南方470公里處的切恩斯海灘（Cheynes Beach）擱淺後死亡。

針對鯨魚大規模擱淺，世界各國學者提出了許多不同的理論，但截至目前為止，無人能夠證實鯨魚擱淺的確切原因。

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