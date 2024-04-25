五角大廈公告FMS合約 雷神將支援台灣F-16延壽計畫

由雷神技術公司得標的「外國軍事銷售」合約，將對台灣F-16戰鬥機引擎提供技術支援服務。（彭博資料照）

2024/04/25 11:13

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部24日公告最新一批軍事合約，其中由雷神技術公司（Raytheon Technologies Corp）得標的「外國軍事銷售」（FMS）合約，將對一系列戰鬥機引擎提供技術支援服務，台灣也名列其中，推測屬F-16延壽案的一環。

美國國防部將台灣等8國包裹為一紙合約，總價達1375萬美元（約新台幣4.48億元），為來自台灣、埃及、印尼、約旦、南韓、摩洛哥、沙烏地阿拉伯和泰國的F-15和F-16戰機引擎，提供技術支援服務，預計2026年3月15日前完成。

請繼續往下閱讀...

該案由美國俄亥俄州萊特派特森空軍基地（Wright Patterson Air Force Base）空軍壽命週期管理中心（Air Force Life Cycle Management Center）負責招標。

近年美國國務院通知國會對台軍售項目中，未見類似提案，推測這筆軍售金額未超過5000萬美元（約新台幣16.29億元），屬小額軍售，無須通知國會或提交國務院安全合作局（DSCA）公告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法