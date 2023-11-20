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美國擬向日本、南韓軍售飛彈 北韓嗆：將付出代價

日本計劃向美國購買400枚戰斧巡弋飛彈，且已受到美國國務院批准。（法新社資料照）

日本計劃向美國購買400枚戰斧巡弋飛彈，且已受到美國國務院批准。（法新社資料照）

2023/11/20 13:37

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒表示，北韓政府20日譴責美國將向日本、南韓出售飛彈的計畫，稱這是「危險行徑」，將加劇區域緊張局勢、引發新的軍備競賽。

據《路透》報導，北韓國防部20日透過北韓中央通信社（KCNA，朝中社）發表聲明，稱平壤將加強措施、提升威懾力量，應對地區的不穩定局勢，並指控不穩定局勢是由美國及其盟國所造成。

日本計劃向美國購買400枚「戰斧巡弋飛彈」（Tomahawk）。美國國防部17日表示，國務院已批准了這筆價值23.5億美元（約新台幣742.62億元）的潛在交易。

美國近日同時宣布，將批准向南韓出售「響尾蛇空對空戰術飛彈」（Sidewinder）和「標準六型」（SM-6）Block I飛彈。

北韓國防部強調：「鄭重警告，美國自不分青紅皂白的軍售中獲得越多利潤，就必須為安全危機付出更多代價。」北韓正準備再度發射間諜衛星，南韓國防部長申元植19日指出，衛星最快可能在本週發射。

南韓聯合參謀本部在一份聲明中表示：「我們嚴厲警告北韓正視現實，要求國際社會齊聲譴責其非法活動，立即暫停籌備當中的軍事間諜衛星發射計劃。」

南韓軍方稱，發射衛星將被視作挑釁，違反了聯合國安理會禁止北韓使用彈道飛彈技術的決議；平壤回應將展示「更具進攻性和壓倒性的反制能力」，應對來自美國及其盟國的「軍事威脅」。

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