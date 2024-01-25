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土耳其放行瑞典入北約 拜登促國會盡速批准F-16軍售案

美國總統拜登24日通知國會，一旦安卡拉完成瑞典加入北約的所有程序，將啟動正式通知程序，對土耳其軍售F-16戰鬥機。（法新社資料照）

美國總統拜登24日通知國會，一旦安卡拉完成瑞典加入北約的所有程序，將啟動正式通知程序，對土耳其軍售F-16戰鬥機。（法新社資料照）

2024/01/25 11:01

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）24日已通知國會主要委員會領袖，一旦安卡拉完成瑞典加入北約的所有程序，將啟動正式通知程序，對土耳其軍售洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）設計生產的F-16戰鬥機。

據《路透》報導，1位不具名的美國官員表示，拜登在致參議院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）、眾議院外交事務委員會（House of Representatives Foreign Affairs）兩黨議員的信件中，敦促國會「毫不拖延的」批准本次軍售。

土耳其國會23日正式批准了瑞典加入北約的申請，是拖延近20個月後的最重大進展。4名知情人士告訴路透，白宮24日已致函國會議員，敦促批准向土耳其軍售價值200億美元（約新台幣6250.8億元）的F-16戰鬥機和升級配備。

多名美國議員表示，安卡拉杯葛瑞典加入北約，是軍售案遲遲無法獲國會批准的主因。他們正等待土耳其完成所有程序，包括土國總統艾多根（Tayyip Erdogan）簽署並發布相關法令，再決定是否放行軍售。

美國國務院24日呼籲安卡拉正式完成相關批准作業，但拒絕透露啟動F-16軍售案正式通知程序的明確時間表。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）表示，「總統拜登和國務卿布林肯（Antony Blinken）非常明確的表示，我們支持土耳其F-16機隊現代化，認為這是對北約內部互通性的關鍵投資」。

2021年10月，土耳其尋求向美國採購40架新型F-16戰鬥機，及近80組可強化土耳其現有戰鬥機的現代化配備，總價約200億美元。

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