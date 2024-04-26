上海多人穿同款衣服跑步未報備被攔？ 管理單位稱達50人且僅勸收旗幟

中國上海男子爆料，他和數名朋友穿同款藍色寫有白色字樣「上海」T恤跑步健身，抵黃埔濱江公園卻遭保安攔下，稱未事先向官方報備禁止跑步。（網路影片截圖）

2024/04/26 15:54

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海男子24日爆料，他和數名朋友穿同款藍色寫有白色字樣「上海」T恤跑步健身，抵黃埔濱江公園卻遭保安攔下，稱未事先向官方報備禁止跑步，消息曝光後引發外界矚目，對此黃浦濱江物業管理處昨表示，跑步團體24日實際有50人，且僅報備徐匯濱江，最後卻跑到黃埔濱江，保安也只有勸說收起旗幟，並未攔下他們。

綜合《新唐人電視台》和中媒報導，一名男子24日發布影片爆料表示，他和數名朋友穿著同款寫著白色字體「上海」藍色T恤一起跑步，沒想到抵達黃浦江區域被保安人員擋下，對方指稱他們是「統一活動」，加上沒有事先報備不允許跑步，保安解釋「超過一定的人數，統一服裝，就不行了」，「黃浦區有規定，包括外灘，都有這樣的規定」。

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消息曝光引發外界矚目，還有中國網友揶揄「開眼界了，這次成語就叫『同裝禁跑』」、「以前只聽說過返鄉報備、宴席報備、釣魚報備......現在就連穿一樣的衣服跑步也要報備了」。

事發後，上海網媒「東方網」25日詢問黃浦濱江物業管理處，該處說明商業性質的活動需要事先報備，填寫簡易申請表。該跑步團體實際上有50人，並非社群流傳影片中僅2、3人，工作人員說：「他們僅報備徐匯濱江範圍，最後卻跑到黃浦濱江，保安也沒有阻攔他們，讓他們跑了，並勸說收起手裡旗幟。」

工作人員指出，該跑團活動結束，保全就已要求對方填寫臨時報備申請表，「他們50個人一下從步道上湧過來，的確會產生人流壓力，現場沒有發生任何衝突」，並強調「黃浦濱江段一直以來有許多人跑步，保安是沒有阻止的」。

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