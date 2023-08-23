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曾穿「習包子」T恤被關押！權平駕水上摩托車逃至南韓

曾穿上印有「習包子、大撒幣、習特勒」的T恤上街抗議而被捕入獄的中國人權運動人士權平，，8月16日獨駕水上摩托車，趁夜渡海300公里逃至南韓。（擷取自推特）

曾穿上印有「習包子、大撒幣、習特勒」的T恤上街抗議而被捕入獄的中國人權運動人士權平，，8月16日獨駕水上摩托車，趁夜渡海300公里逃至南韓。（擷取自推特）

2023/08/23 10:45

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國人權運動人士權平2016年8月底前因穿上印有「習包子、大撒幣、習特勒」的T恤上街抗議，遭當局秘密逮捕，隔年被判刑1年半，出獄後被禁止出境，8月16日他獨駕水上摩托車，趁夜渡海300公里逃至南韓。

根據《美國之音》報導，南韓海洋警察廳8月22日表示，逮捕了1名從中國駕水上摩托車進入南韓的中國公民，他的越海行駛路徑超過300公里。

這名中國男子從山東省出發，身著救生衣，戴著頭盔，駕駛1輛1800cc的水上摩托車穿越了黃海，他攜帶雙筒望遠鏡和指南針導航，並拖著5桶燃料。南韓海洋警察廳表示：「他在旅途中補充汽油，並將空桶倒入海中。」

這名中國男子是在8月16日抵達仁川郵輪碼頭，當日被南韓警方逮捕。南韓海洋警察廳沒有透露這名男子的身分。但中國人權運動人士、美國喬治亞大學博士生古懿證實，這名男子是中國留美歸國學生權平。

今年35歲的權平，2016年8月底曾穿上印有「習特勒、習包子、大撒幣」的T恤在中國上街抗議，被當局秘密逮捕，並在2017年以「煽動顛覆國家政權」罪判刑1年半，出獄後被限制出境。

古懿是權平的朋友，同為抗議中國政府的運動人士，2人曾約定每天發簡訊報平安。古懿表示，權平獲釋後，持續受到中國政府的監視和威嚇，過著非常不自由的日子，先前他曾數次透露過離開中國的想法，但幾經嘗試都未能如願。

當權平駕駛水上摩托車成功抵達南韓，古懿說：「我知道這個消息時，真的是心裡一塊大石頭落地了。」

古懿表示：「這次他（權平）選擇以這種方式，一種非常壯烈的方式，完全是冒著生命的危險駕著水上摩托車，一個人穿越300多公里的海路，然後來到南韓，用這種非常壯烈的方式，非常堅決的行動來逃出牢籠，奔向自由的彼岸。其實我真的感到非常非常高興，也非常的敬佩他。這樣的一種勇敢的行為，如果是我的話可能做不出來。」

古懿透露，權平的祖父輩從南韓移居中國，實際上他是韓裔中國人，而南韓一向對逃離北韓的「脫北者」表示歡迎，權平同樣是逃離專制政權的難民，他希望南韓政府不要將這位著名人權運動人士視作一般偷渡客。

儘管權平的未來充滿不確定性，迎接他的可能是曠日費時的申請程序，也有可能再轉去第三國，但古懿說，不管怎麼樣都比待在中國好。

人權組織「對話中國」（Dialogue China）南韓分部成員李大宣（Lee Dae-seon）在臉書發文表示，將協助權平接下來的調查和難民申請程序。

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