日美加強軍事合作 網路和資安漏洞成最大隱憂

多名官員及專家均表示，日本的網路和資訊安全漏洞，儼然已成為日美軍事合作的最大阻礙。示意圖。（路透資料照）

2024/04/26 14:30

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國持續面臨來自全球的安全挑戰，日本作為關鍵盟國，近日承諾深化國防合作，兩國將並肩維護國際秩序。然而在此背景下，多名官員及專家均表示，日本的網路和資訊安全漏洞儼然已成為最大隱患。

據《路透》報導，日本首相岸田文雄本月11日在美國參眾兩院聯席會議發表演說，點名中國、俄羅斯與北韓帶來威脅，警告「今日烏克蘭，明日東亞」。他促請美國克服自我懷疑，繼續發揮國際領導力，矢言日本與美國並肩同在。

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同時，雙方也宣布了新的軍事合作項目，包括利用日本先進的工業能力加強國防生產，並可能與「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）共同開發尖端軍事技術。

然而日本近年卻不斷受到猛烈的駭客攻擊，除了迫使名古屋港癱瘓，該國最大國防承包商三菱重工的伺服器更曾遭入侵。儘管日本並非唯一淪為攻擊目標的國家，但無疑引發各國對於東京能否善盡安全夥伴責任的擔憂。

位於檀香山的美國智庫「太平洋論壇」（Pacific Forum）網路安全和關鍵技術主管瑪南坦（Mark Manantan）便直指這確實是日本和美國的致命弱點。

前美國國家情報總監布萊爾（Dennis Blair）曾於2022年向日本政府表示，日本脆弱的網路安全環境將是兩國合作的最大破綻。

儘管日本早已宣布為其網路和資訊安全招募更多專業人員。但日本防衛省提供的最新數據顯示，由於市場需求大增、私營企業薪資更加優渥等因素，招聘遲遲無法取得進展。

美國國務院發言人近日坦言，在確定兩國合作前，將優先考量日本「充分保護敏感資訊及情報的能力」；日本防衛省和外務省則回應，正就此議題持續與華府溝通，但拒絕說明詳細討論內容。

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