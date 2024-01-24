拖了20個月！ 土耳其國會批准瑞典加入北約

土耳其國會23日批准瑞典加入北約，為瑞典申請加入20個月以來的最重大進展。圖為土耳其總統艾多根。（路透資料照）

2024/01/24 11:31

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其國會23日正式批准了瑞典加入北大西洋公約組織（NATO），是瑞典申請加入北約20個月以來的最重大進展，北約成員國目前僅剩匈牙利尚未批准。

據《路透》報導，土耳其總統艾多根（Tayyip Erdogan）領導的執政聯盟23日推動國會以287票對55票，批准了瑞典自2022年烏克蘭戰爭爆發後，即提出的北約入盟申請。

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加入北約須得到所有成員國一致批准。瑞典和芬蘭2022要求加入時，土耳其以兩國保護恐怖組織為由堅決反對；去年4月，土耳其單獨批准了芬蘭入盟，但持續與匈牙利一同杯葛瑞典的申請。

土耳其國會外交事務委員會主席、執政黨「正義發展黨」（AKP）議員歐克台（Fuat Oktay）表示：「我們支持北約東擴，增強其威懾力量...我們希望芬蘭及瑞典在打擊恐怖主義方面的態度，替我們的其他盟友樹立榜樣。」

美國駐土耳其大使佛雷克（Jeff Flake）23日發出聲明表示：「我非常讚賞土耳其國會今天（23日）批准瑞典加入北約的決定。」佛雷克補充，土耳其「對北約的承諾清楚說明了與我方長久的夥伴關係」。

瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）同天也對土耳其國會的批准表示歡迎。比爾史特龍說：「我們現在相當期待艾多根總統簽署批准文件。」

艾多根預計在數天內簽署該文件，屆時匈牙利將成為唯一未批准瑞典加入的成員國。匈牙利總理奧班（Viktor Orban）對俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的友好態度，長期引發北約盟國擔憂。

奧班23日稍早強調，他已邀請瑞典外長比爾史特龍訪問布達佩斯，就瑞典加入歐盟進行談判。匈牙利國會預計將休會至2月中旬。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）對此表示：「我也期待匈牙利能盡快完成批准程序。」

俄烏衝突爆發至今，土耳其一面反對俄羅斯入侵烏克蘭，一面卻批評西方對莫斯科實施制裁。俄羅斯曾警告，如果北約強化瑞典和芬蘭的軍事基礎設施，俄羅斯必將做出回應。

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