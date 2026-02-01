戰新北！黃國昌今成立競總 蘇巧慧啟動巷戰：下週推政見

新北市立委蘇巧慧（左）與李坤城（右）到三重立行市場掃街。（記者羅國嘉攝）

新北市長選戰逐步升溫，民眾黨主席黃國昌今（1）日要成立新北市競選總部。代表民進黨角逐的立委蘇巧慧今早赴三重區力行市場掃街，強調團隊將持續展開空戰與巷戰，走進市場、深入社區爭取支持，並預告下週起將陸續推出政見，向市民說明「溫暖、創新、會做事」的理念。

蘇巧慧今天赴三重力行市場掃街，並感謝「超級好朋友」前立委陳柏惟到場，與在地立委李坤城及議員一同向市民拜年。她指出，這段時間團隊一步一腳印向前，持續進行空戰與巷戰，與最認真的新北隊走進市場、深入社區，讓大家看見努力的成果。

蘇巧慧表示，下週起將陸續推出政見，向市民說明「溫暖、創新、會做事」的理念，希望爭取更多市民認同。至於外界關心板橋據點，她說，因團隊夥伴來自新北四面八方，需尋找一處適合共同辦公、討論與開會的地點，未來若確定競選總部位置，將會對外說明。

針對最新民調結果，蘇與台北市副市長李四川差距縮小，但與黃國昌比則大贏。蘇巧慧回應，這段時間不分晴雨走訪基層，把握每個可以努力的機會，握緊每一雙手，向市民證明自己抱持讓新北市升級、變得更好的理念，爭取為市民服務的機會。她表示，越來越多不分年齡、不分黨派的市民給予鼓勵，感到非常溫暖，也顯示過去10年的政績獲得肯定。

蘇巧慧說，選前300天團隊會持續以長跑當作短跑衝刺，在各方好朋友的加持下，不只是她個人，而是整個新北隊與民進黨議員團隊，向市民證明是一支負責任、值得信賴、穩定的團隊，一起讓新北市更好。目標是讓這座像百寶箱一樣的新北市，被更多人看見它的好與美，變得更新、更有活力，這將是未來持續向市民說明的努力方向。

