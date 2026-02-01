為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    共機擾台5年暴增15倍破5700架次 民進黨：台海是中共野心擴張試驗場

    2026/02/01 10:25 記者陳昀／台北報導
    圖為中共殲-10戰機。（資料照，國防部提供）

    圖為中共殲-10戰機。（資料照，國防部提供）

    中國威權持續擴張，民進黨中國部今發布數據指出，共機擾台5年來已急遽攀升近15倍，從2020年的380架次的零星行動，演變到2025年5709架次的高頻日常化常態操作，台海緊張升高，是中國擴張野心的起點與試驗場。

    民進黨中國部表示，近年來，台海安全情勢持續惡化，第一島鏈整體緊張程度同步升高，中國正以擴張性的軍事野心為核心，系統性推動改變現狀的行動，台海只是其中最關鍵的一環，對台軍事壓迫，是中國野心的起點與試驗場。

    民進黨中國部揭露數據，中國共機擾台，已從零星行動，演變為高頻率與日常化的常態操作。過去5年共機擾台架次急遽攀升：從2020年380架次、2021年960架次、2022年 1738架次、2023年4734架次、2024年5107架次、2025年持續維持在5709架次的高頻程度，成長近15倍。

    民進黨中國部分析，這種量級與節奏，清楚顯示中國已將台海納入其「灰色地帶行動」的核心場域，用以測試威懾效果、消耗防衛資源，並想藉此逐步推移既有安全邊界，透過高頻次軍演，將野心轉化為對台威嚇聲量。

    民進黨中國部舉例，2025年中國密集實施「海峽雷霆-A」、「正義使命」等大型演訓，演練內容涵蓋聯合作戰、海空封鎖與精準打擊，演訓區域多次逼近我方12海里領海與領空基線，這類行動將對台企圖具體轉化為可執行的軍事方案，擴張野心顯露無疑，並嚴重威脅印太區域和平。

    民進黨中國部進一步分析，中國的戰略目標並未止步於台灣，在尖閣諸島、日本海、黃海與南海，中國同步推進高強度軍事與準軍事行動，以低於戰爭門檻的方式，逐步累積區域優勢；中國更高度操作「九三大閱兵」，與俄羅斯、北韓、伊朗等威權國家站在一起，不僅對內動員，更是公開宣示：中國已將軍事力量視為推動其國際野心的主要工具，各項軍事威嚇作為並非分散事件，而是同一套擴張邏輯下的不同區域，各地都有可能擦槍走火。

    民進黨中國部提到，國際社會已高度警覺中國破壞現狀作為，美國在最新安全與國防文件中明確指出，中國軍力發展已由威懾導向全面備戰，並持續強化反介入／區域拒止能力。日本、澳洲、菲律賓、歐盟及G7國家亦多次公開示警，中共以準軍事與灰色地帶方式片面改變現狀，正成為印太安全的主要風險來源。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播