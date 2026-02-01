為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    關稅談判守住台灣利益 賴總統盼台美合作大步向前

    2026/02/01 09:27 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德今天錄影為「北加州台灣同鄉聯合會第53屆年會」致詞。（總統府提供）

    總統賴清德今天錄影為「北加州台灣同鄉聯合會第53屆年會」致詞。（總統府提供）

    總統賴清德今天錄影為「北加州台灣同鄉聯合會第53屆年會」致詞時指出，近期完成的台美對等關稅談判成功守住台灣利益，更為台美經貿合作奠定穩固基礎，期盼透過台美人的力量，讓台美合作腳步大步向前，並與民主夥伴攜手守護民主自由的價值與生活方式，促進世界的和平繁榮。

    賴清德表示，過去一年，台灣遇到許多的挑戰，我要感謝大家在海外和國內民眾團結打拚，支持政府推動各項建設與改革，讓台灣無論在民主發展、經濟繁榮、社會福利、國際外交，還是文化、運動各方面，都有很大的進步，讓世界更加肯定台灣、看好台灣。

    賴清德提到，尤其兩個禮拜前，我們跟美國的對等關稅談判已經完成，台灣不但跟日本、韓國、歐盟有同樣的最優惠待遇，也是全世界第一個得到美國課徵232條款關稅最優惠待遇的國家。我們不僅守住台灣的利益，更加為台美經貿合作，奠定更加穩固的基礎。 

    賴清德說，我們過去這一年的表現，再一次向世界證明，只要國人同胞相信民主、相信台灣、團結合作、認真打拚，再大的困難與挑戰我們都可以克服，繼續以穩健的腳步，走向世界，走向繁榮與進步。

    賴清德指出，僑胞是國力的延伸，「北加州台灣同鄉聯合會」是北美洲最重要的台灣人社團，更是舊金山地區最大的同鄉會組織，希望透過台美人的力量，讓台灣與美國合作的腳步繼續大步向前，未來政府也會繼續努力，讓台灣和全世界所有民主國家，手牽手、心連心，共同合作，共同守護民主自由的價值與生活方式，促進世界的和平繁榮。 

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播