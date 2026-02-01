為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「衣鳯百貨」太招搖！謝家老神在在、在地人士分析原因

    2026/02/01 10:31 記者顏宏駿／彰化報導
    700坪的謝家豪宅，在地方顯得突兀。（民眾提供）

    彰化謝家豪宅今天被議長謝典霖與網紅開箱，讓這間佔地700坪的「建築」再度成為焦點。過去它被謝家的政治對手譏為「衣鳯百貨」、「彰化謝家耶誕城」、「衣鳯公主城堡」或「謝家Outlet Mall」，但不管謝衣鳯尋求連任或遇大罷免，謝家「老神在在」。

    這間豪宅的所在地為「舊溪州糖廠」，早年國民政府來台，台糖總公司就設在這裡，溪州一度風華一時，境內有多間旅社和酒家、戲院，後來台糖總公司遷至台北市，溪州不產糖，地方開始沒落，部分區塊拿來蓋住宅出售。

    台糖公司表示，謝家4棟別墅是在2019年1月董事會核議通過的土地合建開發案，採公開招標、由隆霖開發公司得標，欲蓋成636坪的5樓透天住宅，最後以「合建分屋」蓋了4棟別墅，2棟是隆霖、2棟台糖，後台糖又將2棟別墅賣給隆霖，2021年12月完成移轉，產權皆為隆霖。隆霖開發公司和隆霖建設為謝家的關係企業，長期以來在彰化縣多處推有建案，銷售口碑不錯。

    彰化縣年平均收入經常全台墊底，這間佔地700坪的豪宅蓋在鄉間顯得相當突兀、違和，鄉民更是用「笑話」、「神秘豪宅」看待，政治對手用「衣鳯百貨」譏笑謝家，但謝家大聲說，「我們合法取得產權」，而選民反問台糖「人民可以取得台糖土地嗎」，謝家用這一招就可推給執政黨。

    700坪的謝家豪宅，在地方顯得突兀。（資料）

