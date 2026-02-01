為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    藍營台中「姐弟爭」2/6落幕？ 江啟臣：我主張越快越好

    2026/02/01 10:42 記者黃旭磊／台中報導
    立法院副院長江啟臣（中）在東興市場表示，市民支持者及議員、里長參選人，對於市長人選未定案感到焦慮。（記者黃旭磊攝）

    國民黨備戰年底台市長選戰，提名陷入立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔「姐弟爭」僵局，江啟臣今天上午趕到北區東興市場發春聯，在市場內受訪表示，市民支持者及議員、里長參選人對於未能定案，感到焦慮不安、無所適從，為了不要讓支持者擔心、基層及參選人焦慮，對於決定人選「我主張越快越好」。

    國民黨中央協調江啟臣及楊瓊瓔，1月16日首次協商破局，國民黨副祕書長兼組發會主委李哲華昨天（31日）受訪稱，慢慢趨向有共識，或許在2月6日前就有好結果。

    江啟臣上午8時由國民黨立委黃健豪、市議員陳文政陪同，到北區東興市場發春聯，江啟臣在土地公廟前受訪說，剩下不到10個月就要大選，沒時間等待，每分每秒對所有參選同志都至關重要，希望趕快越快越好底定台中市長人選，「我主張越快越好（底定台中市長人選）。」

    江啟臣也感謝前台中市長胡志強，讓台中成為全國最宜居城市，江啟臣說，謝謝胡志強在精神及政策願景給很多建議提點，將納入城市政策規劃，期待未來就是台中最好的時代best time」。

