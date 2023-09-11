土耳其總統對美喊話 瑞典入北約與土耳其買F-16並無關聯

艾多根指出，拜登將提供F-16和土耳其批准瑞典加入北約這兩件事聯繫起來，「這種做法讓我們嚴重地感到不安」。（路透）

2023/09/11 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典先前爭取土耳其支持加入北大西洋公約組織（NATO），卻因為國內焚燒古蘭經爭議延宕已久，不過土耳其7月已初步同意瑞典加入北約。在G20峰會結束後，美國總統拜登將土耳其同意瑞典加入北約一事與美方同意供應土耳其F-16戰機做連結，對此土耳其總統艾多根（Tayyip Erdogan）十分不滿，強調這兩件事並沒有關聯。

根據《路透》報導，艾多根在G20峰會結束後的記者會提到，他在峰會期間與拜登舉行一次臨時會議，討論美方向土耳其出售F-16戰機等問題。艾多根指出，拜登將提供F-16和土耳其批准瑞典加入北約這兩件事聯繫起來，「這種做法讓我們嚴重地感到不安」。

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艾多根表示，他不可能獨自批准瑞典加入北約的申請，而是必須先得到土耳其國會的批准，在土耳其批准其加入北約之前，瑞典應該「信守承諾」並採取更多措施，包括引渡庫德工人黨（PKK）武裝分子，並阻止瑞典境內支持庫德工人黨的集會。

土耳其、瑞典和北約7月舉行三方領袖會談，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會後宣布土耳其已經同意推進瑞典的加入程序。《路透》報導指出，瑞典近期希望土耳其國會能按照7月達成的協議，在10月份召開會議時批准瑞典加入北約的申請。

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