最古老系外行星現身！科學家發現「超級木星」 距地球僅12光年

雖然在詹姆斯·韋雖然韋伯太空望遠鏡的中紅外儀器（MIRI）拍攝的影像中，只能看到1個亮點，但初步分析顯示，這可能是1顆氣態行星，其特性可能與木星相似，示意圖。（圖擷取自MPIA專頁）

2024/07/25 15:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國航太總署（NASA）的韋伯太空望遠鏡（JWST）近日取得突破性進展，成功拍攝到距離地球僅12光年、位於南天星座印第安座（Indus）的1顆超級木星。這顆名為Eps Ind Ab的行星是迄今發現的最古老、最寒冷的系外行星之一。這項發現於2024年7月24日發表在《自然》期刊上，不僅揭示了1顆新的系外行星，還為研究遙遠的冷氣態巨行星提供了新方法。

所謂「超級木星」，是指質量比木星大得多的氣態巨行星。在這個案例中，Eps Ind Ab的質量約為木星的6倍。這類行星通常比普通的氣態巨行星更大、更重，但仍不足以引發內部的核聚變反應，因此不能被歸類為恆星。

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據《每日科技網》（scitechdaily）7月24日報導，德國海德堡馬克斯·普朗克天文研究所（MPIA）的研究員伊莉莎白·馬修斯領導的團隊，使用JWST的中紅外儀器（MIRI）拍攝到了這顆超級木星。Eps Ind Ab繞行其主恆星Eps Ind A一周需要約200年，質量約為木星的6倍，軌道距離在20到40個天文單位之間。值得注意的是，Eps Ind A是一個距離地球相當近的三合星系統的主要成員，這使得觀測這個系統變得尤為重要。

馬修斯表示：「當我們意識到拍攝到這顆新行星時，我們非常興奮。令人驚訝的是，在MIRI圖像中出現的亮點位置與我們對這顆行星的預期不符。」這一發現促使科學家們重新評估了先前對這個行星系統的認知。

這項發現的獨特之處在於，它是JWST首次拍攝到的、未曾在地面上被觀測到的系外行星，而且比JWST迄今研究的氣態行星要冷得多。這為研究完全穩定的行星系統提供了新的機會，有助於解決關於行星演化後期階段的一些未解之謎。

研究團隊還嘗試根據可用的行星圖像來理解這顆系外行星的大氣。Eps Ind Ab在短波長下比預期的要暗，這可能表明它含有大量重元素，特別是碳，或者可能表明該行星有雲層大氣。

馬克斯·普朗克天文研究所的榮譽所長亨寧（Thomas Henning）表示，下一步目標是獲得行星的光譜，這將提供行星氣候和化學成分的詳細信息。長期來看，研究團隊希望觀測其他附近的行星系統，尋找可能被忽視的冷氣態巨行星。

這項研究不僅推進了我們對系外行星的理解，也為未來的行星探測開闢了新的途徑。Eps Ind Ab的相對接近使得它成為研究冷氣態巨行星的理想目標。

這張圖片展示了詹韋伯太空望遠鏡的中紅外儀器（MIRI）拍攝的2張放大影像。這2張影像分別使用了10.65微米（左圖）和15.55微米（右圖）的中紅外波長，展示了圍繞恆星Eps Ind A周圍的區域。（圖擷取自MPIA專頁）

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