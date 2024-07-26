「福順輪」高雄外海下沉1獲救1死亡 4人仍生死不明

坦尚尼亞籍「FU SHUN」貨輪，因船身傾斜下沉高雄港外海19浬，於今天清晨6時31分下沉，9名緬甸籍船員昨就棄船逃生失聯，昨傍晚時有3名船員自行上岸，今傳出在昨晚又有1名船員自行上岸獲救，1人證實死亡，仍有4人生死不明。（記者鄭景議翻攝）

2024/07/26 13:47

〔記者鄭景議／台北報導〕凱米颱風造成全台各地雨勢不斷，各地均發生災情，其中高雄港一港口西南外海15浬的坦尚尼亞籍「FU SHUN」貨輪，因船身傾斜下沉高雄港外海19浬，於今天清晨6時31分下沉，9名緬甸籍船員昨就棄船逃生失聯，昨傍晚時有3名船員自行上岸，今傳出在昨晚又有1名船員自行上岸獲救，但上午船長的遺體在林園區海墘路沙灘被發現，目前仍有4員生死不明。

中央災害應變中心至今日上午統計，目前凱米颱風造成5死688傷，全國積淹水災情總計3060件，尚未退水計205件，已退水計2855件，主要集中在高雄市其次屏東縣、台南市與嘉義縣；停電用戶數835946戶，尚停電用戶數52788戶，已修復用戶數783158戶；曾停水戶數160719戶，尚停水戶數25443戶，已修復戶數135276戶。

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中央災害應變中心統計，電信方面基地台8座故障，待修復263座，已修復185座；市話計1815戶故障，待修復1682戶，已修復133戶。

至於海難搜救案件共有10件，其中坦尚尼亞籍貨輪「FU -SHUN」傾斜下沉高雄港外海19浬，船上有9名緬甸籍船員，今天清晨6時31分下沉，目前已尋獲4人，其餘失蹤者仍在搜尋中；海委會管碧玲今（26）日在臉書發文表示，已經找到第4名坦尚尼亞籍貨輪生還者，今天也救下多哥籍「蘇菲亞」貨輪9名緬甸籍船員，搶救行動持續中。

稍早傳出有民眾在高雄林園海岸，發現1名男子躺在沙灘，已經明顯死亡，經船公司確認為25日坦尚尼亞籍貨輪於高雄港外落海的緬甸籍船長 ，後續依規定報請檢察官相驗。

海巡署持續進行福順輪海上救援。 （記者鄭景議翻攝）

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