北台灣今濕冷！大陸冷氣團南下 高溫僅16度

今日北台灣為濕冷天氣，降雨機率高，高溫僅16度。（資料照）

2025/02/23 06:59

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，受到東北季風影響，今（23）日凌晨3點25分發布兩縣市大雨特報，基隆市與新北市北海岸地區要注意大雨。今日有另一波大陸冷氣團南下，北台灣為濕冷天氣，降雨機率高，高溫僅16度。

今日有另一波大陸冷氣團挾帶更為潮濕的冷空氣南下，北部及東北部降雨機率高，普遍都是濕冷的天氣型態，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區雨勢持續，有機會發生局部大雨，東部、東南部及馬祖也有局部短暫雨，其他地區及澎湖大致維持多雲到晴，中部山區及金門會有些零星降雨。

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氣溫部分，各地早晚偏冷，中部以北、東北部及澎湖低溫13、14度，其他地區15到17度，金門11度，馬祖8度。白天北部、東北部及澎湖、金門溫度上升有限，高溫16至18度，其他地區約21至24度，南部局部地區可以來到25、26度，馬祖高溫10度。

空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，雲嘉南及高屏地區短時間可能達橘色提醒等級。

週一（24日）受大陸冷氣團影響，中部以北、宜花地區天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。北部及東北部12至17度，中部13至21度，南部14至23度，花東15至21度。各地降雨趨緩，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週二（25日）清晨受大陸冷氣團影響，各地偏冷，白天起冷氣團減弱，各地氣溫回升。北部及東北部11至22度，中部12至22度，南部14至24度，花東15至21度。週三（26日）、週四（27日）各地早晚天氣涼，華南雲系東移，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 16 15 ~ 21 16 ~ 24 17 ~ 21

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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