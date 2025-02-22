超扯「6猴」狂逃！國道警臨檢 休旅車竟蹦出一堆人跳護欄

國道警76快速道路臨檢，一輛休旅車突然蹦出6人，有人往反方向狂奔，有人跳護欄逃跑（紅圈處）。（翻攝網路）

2025/02/22 22:56

〔記者陳冠備／彰化報導〕國道警在台76線西向匝道執行臨檢，一輛豐田休旅車遭攔下，突然車門一開，蹦出6名男子往一旁護欄狂奔、跳躍逃去，只剩駕駛留在現場，瘋狂畫面近日在網路瘋傳，直呼「超扯！」、「到底可以裝幾隻猴子」。公路警察第三大隊表示，今（22日）已在員林逮捕其中4人，有3人是失聯移工、1人是通緝犯，全部移送法辦。

這起「6猴狂逃」的畫面也被網友分享臉書社團，畫面顯示，17日下午4點多，位在南投縣中興系統交流道往台76線匝道口處，有國道警方在進行臨檢，一輛銀灰色休旅車駛至臨檢點時，除駕駛座外，三邊車門瞬見打開，接著1、2、3、4、5、6，從車上跳出6人，各往反方向狂奔，其中3人更跨越護欄逃去，行動敏捷猶如猴子，警方見狀拔腿狂追，差點被掉落的物品絆倒，最後一個都沒抓到。

請繼續往下閱讀...

國道第三大隊中興分隊表示，該案發於2月17日16時40分，當時警方在台76線台14乙線西向入口匝道執行取締未繫安全帶專案勤務，見黃男駕駛自小客車後座乘客，有多人未依規定繫安全帶，準備上前攔停舉發，突然車上多名乘客分別開啟副駕駛座及右後車門，往右側邊坡及後方逃逸。

警方表示，事發後隨即組成專案小組追捕，22日循線於彰化縣員林市三潭巷一處民宅，查獲3名失聯移工，以及1名商標通緝犯。對此駕駛黃男辯稱，是朋友拜託載這些移工，並不知情有逃逸移工跟通緝犯，警方詢問後將黃男等5人分別移送南投移民署專勤隊及台中地檢署偵辦，並持續追緝在逃2人。

國道警76快速道路臨檢，休旅車突然打開車門，蹦出6人往外逃跑（翻攝網路）。

黃男駕駛自小客車後座乘客，有多人未繫安全帶，警員準備上前攔停舉發，車上多名乘客突然往右側邊坡及後方逃逸。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法