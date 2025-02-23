行政院27日提覆議、後續擬釋憲 同步3方式救總預算案

立法院19日把今年度中央政府總預算案送抵行政院，據了解，政院將於27日院會提出覆議，呈請總統核可後，移請立法院覆議。若覆議不成，也不排除暫時處分與釋憲。（資料照）

2025/02/23 08:22

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院19日把今年度中央政府總預算案送抵行政院，據了解，政院將於27日院會提出覆議，呈請總統核可後，移請立法院覆議。若覆議不成，也不排除暫時處分與釋憲。同時行政院也會尋求解凍、動支預備金與追加預算方式，盼解決總預算案執行的困境。

立院三讀總預算後，經29天才送至行政院，閣揆卓榮泰在20日的行政院會表示，政院史無前例、首次收到沒有明列刪除總數的總預算案，對於這份總預算審查報告是否符合預算法與憲法的規定，行政院高度存疑，行政院將會研議合法、合憲的救濟方式。

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行政院若要覆議依法須在10天內提出，28日是提出覆議的最後期限，行政院將於27日院會提出覆議。知情人士指出，提出覆議的理由，除未明列刪除總數，還有行政院之前提出的12大窒礙難行之處。

黨政人士認為，在國會朝小野大下，覆議案預判不會通過，覆議不成後，除立院民進黨團會提出暫時處分與釋憲，行政院也研擬、評估聲請暫時處分與釋憲的可行性，而監察院前天已聲請釋憲。總預算若暫時處分，可依照去年預算執行。

在立法院25日開議後，相關人士表示，行政院會力拚凍結預算迅速在一個月內解凍，此外，也預計提出追加預算案；他解釋，預算被刪減僅禁止流用、不能動支預備金，若符合「預算法」第79條的4個要件，行政院仍能提出追加預算，而行政院撥補台電1000億元被刪，可能提出追加預算案處理。

行政院也擬動支預備金，該名人士解釋，行政院第2預備金今年編列80億元，其他部會的第一預備金則依部會大小編列情況不一，像國防部就有十幾億元。一般正常情況下，一備金送到主計總處備查即可，二備金要經行政院同意，超過5000萬元才要送立法院備查。不過，今年立法院指定刪減者，必須要報到立法院始能動支，如特定機關業務費被刪減要動支預備金應急，仍要送立法院同意。

與總預算案同日送抵的「財劃法」，卓揆去年底曾表示，行政院會努力提出院版財劃法，日前在院際會商後也表示，政院也可以在今年內提出各黨團、中央地方政府都可接受的版本再來執行。據了解，行政院也評估「財劃法」同步在27日覆議。

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