楊舒雅「合法的飯你不要嗎」引熱議 伍麗華力挺：不平之鳴

饒舌歌手楊舒雅日前接受民進黨青年部訪問時，反擊陳玉珍對文化界開嗆得「要飯說」，直言「合法的飯你不要嗎」？引起網路熱議。（圖擷取自「民進黨青年部」臉書影片）

2025/02/23 08:31

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕饒舌歌手楊舒雅日前接受民進黨青年部訪問時，反擊陳玉珍對文化界開嗆得「要飯說」，直言「合法的飯你不要嗎」？後續有網友查出楊舒雅目前擔任民進黨立委伍麗華的助理，質疑立委助理是否能領取政府補助？對此，楊舒雅在社群貼出聲明澄清，否認在職期間領補助。伍麗華22日深夜也在臉書發文抱屈：「我們家的助理楊舒雅很倒楣，不知道得罪到誰，好好一段受訪，就好像捅到馬蜂窩，引起群蜂襲擊。」

楊舒雅在Instagram的聲明中指出：「對於有些政治人物和側翼的造謠，我個人聲明如下。一，本人從事音樂創作以來，從未領過任何一項政府補助。二，本人現職工作在職期間，亦從未申請過任何一項政府補助，更遑論違反利益迴避之情事。請造謠者自重，勿散播未經查證之事實。」

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伍麗華表示，楊舒雅就讀台灣大學期間參加嘻研社，成為饒舌音樂創作及表演者，大學畢業後到花蓮偏鄉當了兩年老師，後續因為想就近方便照顧因癌症在台大醫院就診的母親，加上大學就讀政治系期間曾聽過幾次她的演講，後續才來應徵立院助理。

伍麗華強調，楊舒雅在音樂路上不曾獲得政府的補助，這次是楊舒雅以音樂人身分對於惡刪預算、對藝文工作者被汙名化所做的「不平之鳴」，卻像是捅到馬蜂窩，引來許多人惡意的攻擊。伍麗華也力挺楊舒雅：「讓酸民失望了，剛好相反，我的助理舒雅超棒，她才思敏捷才華洋溢，富正義感有責任心，認真工作孝順父母。」

伍麗華在臉書表示：「我們家的助理楊舒雅很倒楣，不知道得罪到誰，好好一段受訪，就好像捅到馬蜂窩，引起群蜂襲擊。」（資料照）

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