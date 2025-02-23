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    醫院急診壅塞前所未有！ 台灣急診醫學會罕見發出求救

    台灣急診醫學會表示，今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度。（記者林惠琴攝）

    台灣急診醫學會表示，今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度。（記者林惠琴攝）

    2025/02/23 08:29

    〔記者林惠琴／台北報導〕今年春節連假至今，大醫院急診塞塞塞，台灣急診醫學會昨（22日）罕見發出求救，直指今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度，並示警若問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職，並提出短期3大應變、長期4大改革建議，盼政府正視。

    根據衛福部急診即時資訊統計，截至今（23日）上午8點，醫學中心急診住院等待人數，林口長庚醫院高達128人、台大醫院77人、高雄長庚醫院69人、奇美醫院62人，其他像是雙和醫院、中國醫學大學附設醫院、成大醫院均為54人，義大醫院與高雄醫學大學附設醫院則各50人。

    台灣急診醫學會表示，今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度，若問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職，進一步削弱醫療體系的承受能力，並對病人安全與醫療品質造成嚴重影響。

    台灣急診醫學會對急診壅塞問題進行深入討論，點出台灣急診壅塞本質為急診住院待床壅塞，急診出口阻塞，急重症病人被迫滯留急診。根本原因在於可利用住院床位不足，而非流感、腸胃炎等輕症病人所造成入口擁擠。近期多數醫院因各種原因關閉病房，壅塞更加嚴重。

    此外，病房護病比限制，護理人力不足，導致醫院關閉病房，急診住院待床病人滯留情況加劇，以及床位調度分配問題，醫院在急診與門診預約住院床位分配失衡，未能有效分配調度資源，造成急診壅塞。

    台灣急診醫學會呼籲政府機關正視並採取有效措施，並建議短期應變措施包含提高急診住院配床比例，醫院應在急診壅塞時，強制開放病房，各病房彈性接收病患，紓解壅塞；強化加護病房（ICU）資源調控，壅塞期間對ICU床位進行列管，必要時由中央介入調控，確保資源的合理分配，並增加壅塞時所需急診醫護人力，以維護醫療照護品質，並避免人員過勞；強化分級醫療，鼓勵輕症下轉並監測轉診案例，避免不必要轉診。

    至於長期改革方案，台灣急診醫學會也提出，建立急診緊急應變機制，訂定「急診緊急狀態應變機制」，編列公務預備金，於緊急狀態時，支應應變措施的經費來源，醫院間共同協力解決壅塞問題；調整健保支付，在「急診緊急狀態應變機制」中，調整健保支付政策，鼓勵醫院在急診壅塞時，收治急診病人，確保病患安全。

    同時推動急診住院替代選項，例如推廣急診在宅急症照護、非住院靜脈注射抗病菌藥物（OPAT）醫療模式，減少急診住院待床，降低急診壅塞風險；設立監測機制，監測各醫院可利用病床數，關床數以及急診住院配床比例，掌握各醫院住院實際可用床位數據，作為政策調整依據，確保資源的合理分配。

    台灣急診醫學會指出，急診壅塞問題並非僅限於急診端，而是整體醫療體系的問題，根本解決方案應從病房管理、健保給付調整、護理人力配置等方面入手，建議設立「急診緊急應變機制」，確保未來在突發狀況下，能夠迅速啟動相應措施，以減少對醫療體系的衝擊，將積極推動政策變革，確保急診壅塞問題獲得有效改善，保障病人安全，維護醫療品質，並關注急診團隊的過勞耗竭，建構韌性醫療體系！

    針對急診壅塞問題，台灣急診醫學會提出短期3大應變、長期4大改革建議。（台灣急診醫學會提供）

    針對急診壅塞問題，台灣急診醫學會提出短期3大應變、長期4大改革建議。（台灣急診醫學會提供）

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