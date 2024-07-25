凱米未登陸仍重創菲律賓！ 洪水、土石流災情至少釀22死

強颱凱米侵襲台灣，其暴風圈雖未在菲律賓群島登陸，但其挾帶的驚人雨量和後續引入的西南氣流，仍重創當地。。（路透）

2024/07/25 14:47

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕強颱凱米侵襲台灣，其暴風圈雖未在菲律賓群島登陸，但其挾帶的驚人雨量和後續引入的西南氣流，仍重創當地。外媒指出，菲律賓多地因強降雨，發生洪水和土石流等災情，截至目前為止，已造成至少22人死亡、200多人受傷，還有數千人受困在在不斷上漲的洪水中

綜合外媒報導，律賓大氣地球物理和天文服務管理局（PAGASA）表示，凱米颱風導致菲律賓多個地區引發洪水，包含首都馬尼拉、黎薩（Rizal）以及奎松省（Quezon）的居民，皆收到了「黃色大雨預警」，當地政府也呼籲民眾做好防災準備。

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菲律賓氣象局也針對三描禮士省（Zambales）、巴丹省（Bataan）、丹轆省（Tarlac）、班巴加省（Pampanga）、新埃西哈省（Nueva Ecija）以及布拉坎省（Bulacan），發布了「橘色大雨預警」，警告這些地區存在洪水威脅。

報導指出，菲律賓警方表示，至少有22人死於颱風所引發的洪水、土石流等災情，其中又以菲律賓人口最多的呂宋島死傷最為嚴重。對此，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）表示，會緊急評估洪水情勢，並要求地方政府部門向疏散中心部署醫護人員。

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