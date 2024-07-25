驚！座頭鯨躍出海面「頭一歪」掀翻船 2漁民遭拋飛落海

美國新罕布夏州近海日前有一頭座頭鯨忽然躍出海面，並在回到海裡前頭一歪，恰好撞到一艘漁船，閃避不及的船隻遭當場撞翻、船上2名漁民被拋飛落海。（圖擷取自@ryanwhitney6 社群平台「X」）

2024/07/25 16:31

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國新罕布夏州近海日前發生一幕罕見畫面，一頭座頭鯨（humpback whale）忽然躍出海面，並在回到海裡前頭一歪，恰好撞到一艘漁船，閃避不及的船隻遭當場撞翻、船上2名漁民被拋飛落海，所幸2人最後平安獲救。

綜合外媒報導，這起事件發生在23日，地點位於朴茨茅斯（Portsmouth）外海約半英里（約800公尺）處。根據鄰船目擊者拍攝的畫面顯示，一隻座頭鯨突然躍出海面，隨即撞上一艘漁船左後方，閃避不及的漁船被當場撞翻，船上2位漁民也因此被拋出船外、掉落海中。

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美國海岸警衛隊也出面證實此事，「我們當時接到求救呼叫，宣稱一艘7公尺長的船因為鯨魚躍出海面而翻船，且船翻覆時，有船員彈飛出去」，海岸警衛隊也提到，所幸事發當時附近有多艘漁船在，眾人迅速上前救援落海的2人，最後沒有造成人員傷亡，肇事鯨魚似乎也沒有受傷。

報導指出，整起事件已向有關單位進行通報，被撞翻的船隻也打撈上岸。另外，事發影片在網上被瘋傳，甚至有網友不斷宣稱，這是座頭鯨「生氣了」或「行徑惡劣」才導致此事發生，這些荒謬說法立即引起專家注意，並以科學角度反駁，指出整起事件僅是一次「瀕臨悲慘」的巧合而已。

藍色海洋保育協會（Blue Ocean Society for Marine Conservation）聯合創辦人兼研究主任舒爾特（Dianna Schulte）直言，整起事件就是「一場意外」，指出鯨魚在覓食時，魚群密度往往很高，因此牠們的視線無法穿透魚群，根不可能知道水面上有船隻，也提到自己研究鯨魚長達30年，「我從沒看過座頭鯨會蓄意撞船。」

新罕布夏大學淺灘海洋實驗室（Shoals Marine Laboratory）執行主任莫里斯（Sara Morris）也表示，這隻鯨魚可能根本不曉得船在那個地方，「如果你非常仔細看著影像，就可以見到鯨魚張著嘴巴。看樣子牠正在撲食，實際上是想抓魚」。

There is a pissed off whale patrolling the waters of Portsmouth NH today. Head on swivel if you’re out there pic.twitter.com/xQPIHs8ZjN — Ryan Whitney （@ryanwhitney6） July 23, 2024

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