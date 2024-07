驚！座頭鯨躍出海面「頭一歪」掀翻船 2漁民遭拋飛落海

2024/07/25 16:31

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國新罕布夏州近海日前發生一幕罕見畫面,一頭座頭鯨(humpback whale)忽然躍出海面,並在回到海裡前頭一歪,恰好撞到一艘漁船,閃避不及的船隻遭當場撞翻、船上2名漁民被拋飛落海,所幸2人最後平安獲救。

綜合外媒報導,這起事件發生在23日,地點位於朴茨茅斯(Portsmouth)外海約半英里(約800公尺)處。根據鄰船目擊者拍攝的畫面顯示,一隻座頭鯨突然躍出海面,隨即撞上一艘漁船左後方,閃避不及的漁船被當場撞翻,船上2位漁民也因此被拋出船外、掉落海中。

請繼續往下閱讀...

美國海岸警衛隊也出面證實此事,「我們當時接到求救呼叫,宣稱一艘7公尺長的船因為鯨魚躍出海面而翻船,且船翻覆時,有船員彈飛出去」,海岸警衛隊也提到,所幸事發當時附近有多艘漁船在,眾人迅速上前救援落海的2人,最後沒有造成人員傷亡,肇事鯨魚似乎也沒有受傷。

報導指出,整起事件已向有關單位進行通報,被撞翻的船隻也打撈上岸。另外,事發影片在網上被瘋傳,甚至有網友不斷宣稱,這是座頭鯨「生氣了」或「行徑惡劣」才導致此事發生,這些荒謬說法立即引起專家注意,並以科學角度反駁,指出整起事件僅是一次「瀕臨悲慘」的巧合而已。

藍色海洋保育協會(Blue Ocean Society for Marine Conservation)聯合創辦人兼研究主任舒爾特(Dianna Schulte)直言,整起事件就是「一場意外」,指出鯨魚在覓食時,魚群密度往往很高,因此牠們的視線無法穿透魚群,根不可能知道水面上有船隻,也提到自己研究鯨魚長達30年,「我從沒看過座頭鯨會蓄意撞船。」

新罕布夏大學淺灘海洋實驗室(Shoals Marine Laboratory)執行主任莫里斯(Sara Morris)也表示,這隻鯨魚可能根本不曉得船在那個地方,「如果你非常仔細看著影像,就可以見到鯨魚張著嘴巴。看樣子牠正在撲食,實際上是想抓魚」。

There is a pissed off whale patrolling the waters of Portsmouth NH today. Head on swivel if you’re out there pic.twitter.com/xQPIHs8ZjN