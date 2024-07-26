花蓮北上鐵、公路全斷！航港局調新臺馬輪28日起投入疏運

新臺馬輪抵達花蓮港海運疏運。（航港局提供）

2024/07/26 14:09

〔記者吳亮儀／台北報導〕受凱米颱風侵台影響，蘇花路廊鐵路、公路都嚴重受創，花蓮北邊聯外道路受阻；交通部航港局今天（26日）說明，已緊急調度新臺馬輪、預計下週日（28日）投入疏運。

航港局長葉協隆今天臨時舉行記者會說明新臺馬輪投入疏運，為何要在下週日（28日）才可以投入疏運？他解釋，經過評估海象，這是最早能夠安全投入疏運的時間，蘇澳往花蓮預計28日上午8點開航，不收費，航程約3小時。

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新臺馬輪可載運45部小客車及642名旅客，預計下週日（28日）投入疏運。明天（27日）開始受理民眾登記。其中，蘇澳往花蓮預計28日上午8時開航，請預約民眾提早1個半小時前報到，即上午6時30分；花蓮往蘇澳預計下午13時30分開航，也請民眾提早1個半小時前報到，即中午12時。

航港局說明，為提供便民服務，預約採至航港局官方LINE帳號登記，民眾不須到港口現場登記，請有需要的民眾到航港局官方LINE登記，如有問題，也可撥打蘇澳端或花蓮端服務專線詢問，另在蘇澳港旅客服務中心及航港局東部航務中心（花蓮市港口路15號）也有專人提供諮詢服務。

航港局進一步說明，目前已規劃7月28日到7月30日共3天的疏運航班，每天將開放6台大客貨、30台小客車、8台機車及候補10台小客貨預約登記，請有需要的民眾多加利用，至官方LINE登記時，要請註明登船日期，並提供姓名、身份證字號、車號、聯絡手機、車輛種類如大客貨、小客貨或機車等必要資訊，車輛及人員搭乘順序將依登記順序安排，另因船舶運能及車輛限制，依登記情形調整；另登記車輛應由駕駛隨行，不接受僅運送車輛而無隨行駕駛的情形。

航港局說明，有關新臺馬輪搭乘船舶及託運車輛相關訊息，以及LINE官方登記帳號，將於今天下午18時前公布於該局官網「蘇花海運備援資訊專區」，網址連結（https://www.motcmpb.gov.tw/Information?siteId=1&nodeId=50066），有需要的民眾可多加利用；另7月29日後的航班，受花蓮港潮汐影響，恐與7月28日開航時間不同，請民眾留意

民眾下船（蘇澳港）轉遊覽車接駁情形。（航港局提供）

民眾機車從新臺馬輪上岸情形。（航港局提供）

轎車上台馬輪接駁情形。（航港局提供）

航港局局長葉協隆說明新臺馬輪協助疏運。（記者吳亮儀攝）

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