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知名地標再見！芝加哥政府拆鼠洞「為民除害」

芝加哥政府證實知名地標老鼠洞（rat hole）已被拆除。（美聯社）

芝加哥政府證實知名地標老鼠洞（rat hole）已被拆除。（美聯社）

2024/04/25 12:46

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕根據滅鼠公司Orkin統計，芝加哥連續9年蟬聯「全美鼠患最嚴重的城市」第一，當地「老鼠洞」更吸引遊客慕名而來，造成住戶不堪其擾。昨日芝加哥政府證實，這個知名地標現已被「整塊」拆除。

綜合外媒報導，芝加哥西羅斯科街（West Roscoe Street）的人行道上，有個老鼠形狀的坑洞（rat hole），今年1月被藝術家溫斯洛‧杜曼（Winslow Dumaine）拍照分享到網路上後名聲大噪，吸引許多民眾「朝聖」打卡，掀起老鼠洞熱潮，甚至有人會獻上硬幣、鮮花、飾品等「祭品」。

遊客歡欣鼓舞地拍照打卡，當地住戶卻是苦不堪言。當地市議員保羅·薩約維克（Paul Sajovec）表示，幾個月以來一直接到居民的投訴，包括老鼠洞造成人行道不平坦，無止盡的祭品破壞街景，還有人們不分日夜聚集在人行道上拍照打卡，發出很大的喧鬧聲，嚴重影響居民的安寧。

芝加哥交通部23日派人「拆除」，將包含老鼠洞的混凝土板整塊拆除運走，並鋪上新的人行道回到原本模樣，原來是因為該區域已有損壞而需要更換，芝加哥交通部承諾會妥善保存老鼠洞的「遺跡」，但目前尚未確定於何處展示。

當地居民格蕾絲·皮諾寧 （Grace Pynnonen）表示，她會想念這個老鼠洞，因為老鼠洞讓這個小社區名聲大噪，感覺就像「住在名人旁邊」，她的男友希望政府可以將老鼠洞保存在大眾可以參觀的地方，例如博物館。

老鼠洞的「鄰居」說，這個坑洞其實已經存在快20年，被分享到網路走紅後，甚至有一對新人在老鼠洞舉行婚禮。

今年1月芝加哥藝術家溫斯洛‧杜曼（Winslow Dumaine）將老鼠洞的照片上傳至X平台，老鼠洞瞬間成為知名地標。（圖擷取自Winslow Dumaine/X）

今年1月芝加哥藝術家溫斯洛‧杜曼（Winslow Dumaine）將老鼠洞的照片上傳至X平台，老鼠洞瞬間成為知名地標。（圖擷取自Winslow Dumaine/X）

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