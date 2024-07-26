供不應求！中國學生湧入香港 引爆「宿舍經濟」

中國學生熱衷赴香港讀大學，也導致當地租金上漲、對學生宿舍的投資增加。（美聯社資料照）

2024/07/26 09:17

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國學生熱衷赴香港讀大學，今年申請入學的人數相當驚人，也導致當地租金上漲、對學生宿舍的投資增加。

據《彭博》報導，香港境內大學允許更多非當地學生入學，意外促使「學生宿舍」在長期低迷的香港房地產市場中，成為少數的亮點。

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自2024學年起，香港政府資助的大專院校「非本地學生限額」大幅增加1倍至40%。由於大學宿舍供不應求，對出租宿舍的需求直線上升。

商業不動產顧問「仲量聯行」駐香港的資本市場主管陳國章解釋：「私人學生宿舍將成為新的房地產資產投資。」香港學生宿舍租金過去一年內漲幅達15%，仲量聯行估計，未來3年學生床位短缺的數量將達到2萬2300個。

香港開發商最近動作頻頻。市值超過千億元的「新鴻基地產」旗下公寓式酒店「Townplace West Kowloon」宣布，對學生客群推出每月1萬5000港元（約新台幣6萬2900元）起的房型。

香港《明報》報導，「宏安地產」與外資基金「安祖高頓」（TPG Angelo Gordon）持有的新蒲崗原「九龍貝爾特酒店」，最近以逾億港元翻新，料將成為香港最大型的私人學生宿舍。該宿舍約有1450個宿位，月租約5800港元（約新台幣2萬4300元）起。

《香港商報》5月底曾報導，對於香港學生宿舍市場的前景，「中原投資管理」董事總經理江若雯分析，到2027至2028年，非本地學生人數將增至近7萬人，扣除校內宿舍配額，估計屆時約有5萬名非本地學生，需在外租住物業。

江若雯稱，假設當中有1成學生入住私人學生宿舍，全港學生宿舍的價值便能夠突破200億港元（約新台幣839.3億元）。

據《中央社》報導，中國學生熱衷到香港讀大學，今年申請入學的人數相當驚人。其中，香港科技大學有超過1萬人申請，平均每45人爭取1個名額。

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