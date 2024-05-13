出人意料！ 普廷換掉國防部長紹伊古 改由文官管理

俄羅斯總統普廷解除了長期盟友紹伊古（左）的國防部長職務，改任命第一副總理別洛烏索夫（左）接替。（路透，本報合成）

2024/05/13 04:58

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）在當地時間週日晚間出人意料地解除了長期盟友紹伊古（Sergei Shoigu）的國防部長職務，改任命文官出身、專擅經濟學的65歲第一副總理別洛烏索夫（Andrei Belousov）接替。

紹伊古從2012年起就擔任國防部長，並自2022年2月24日，普廷宣佈「特別軍事行動」對烏克蘭發動全面入侵2年多來，都由紹伊古領導俄羅斯軍隊，惟俄軍在入侵行動中缺乏進展、損失慘重，引起不少批評。

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普廷此次意外進行人事變動，紹伊古被任命為俄羅斯國家安全會議秘書長，未來將就國家安全事務、軍工問題向總統提供建議。克里姆林宮發言人佩斯科夫說，原國家安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）的下一個職位將在未來幾天宣布。

紹伊古過去被認為是與普廷關係密切的長期盟友，他曾與普廷一起打獵，也是統一俄羅斯黨的創始人之一，但受到軍事鬥爭和部分問題，使紹伊古的未來一直受到密切關注。因此有報導認為，這次改組為紹伊古提供了一個被視為比國防部長更高級的職位，挽回了他的面子。

普廷改任命資深經濟顧問別洛烏索夫擔任防長職務。發言人佩斯科夫表示，面對俄羅斯安全措施相關的成本不斷上升，克里姆林宮希望任命一位經濟專家來領導國防部，在這個階段，總統已經決定由一名文職官員來管理國防部。

克里姆林宮也表示，俄羅斯總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）和俄羅斯資深外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）將繼續留任。

俄羅斯總統普廷解除了長期盟友紹伊古（見圖）的國防部長職務。（歐新社檔案照）

俄烏戰爭爆發2年後，普廷（見圖）解除了紹伊古的國防部長職務。（美聯社檔案照）

俄羅斯總統普廷改任命65歲的第一副總理別洛烏索夫接替國防部長職務。（路透檔案照）

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