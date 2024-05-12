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諷刺川普荒謬防疫言論 拜登開酸：希望他注射漂白水自我消毒

拜登10日在加州的連任競選募款活動上公開挖苦川普，開玩笑說他希望川普「注射一些漂白水」。（法新社）

拜登10日在加州的連任競選募款活動上公開挖苦川普，開玩笑說他希望川普「注射一些漂白水」。（法新社）

2024/05/12 07:50

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選將在今年底登場 ，預計將由現任總統拜登對上前總統川普，拜登10日在加州的連任競選募款活動上公開挖苦川普，開玩笑說他希望川普「注射一些漂白水」，諷刺川普在COVID-19疫情爆發期間聲稱注射漂白水可消滅體內病毒的爭議言論。

綜合外媒報導，拜登10日出席在舊金山南部舉行的連任競選募款活動，他提醒台下選民，川普任內十分混亂，選民應該牢記這點。隨後拜登說：「大家還記得他曾說最好的防疫方法就是在手臂上注射一些漂白水嗎？這是他說的，他是認真的，我希望他自己也有注射一些。」

川普在疫情爆發初期曾聲稱「向人體注射漂白劑或是異丙醇等消毒劑可預防病毒」，並曾在白宮新冠特別工作小組的簡報會上提到：「我看到漂白消毒劑能在1分鐘內殺滅病毒，我們有什麼辦法可以做到類似的效果？能不能透過注射進人體來做個清潔？」川普的言論因此被醫界譴責是危險的誤導說法。

拜登強調，大家永遠不會忘了這次疫情，川普知道這很嚴重，也承認這點，但他想阻止每個人為此做出反應。拜登直言，川普自2017年開始的4年任期充滿黑暗，川普試圖讓大家忘記有多麼黑暗，當他離開白宮時，狀況有多麼令人不安，「但我們不會忘記」。

拜登除了10日諷刺川普的「漂白水理論」，拜登4月24日也曾在華府表示，川普早就替自己注射了漂白水，且漂白水「都流到了他的頭髮上」。

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