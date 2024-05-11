川普么兒退出共和黨大會佛州代表團 政壇起手勢喊卡

川普18歲么兒拜倫（右1）被選為7月共和黨全國代表大會佛羅里達州代表，但媽媽梅蘭妮亞（中）辦公室發聲明說，他基於承諾婉拒出席。（美聯）

2024/05/11 21:22

〔中央社〕美國前總統川普（Donald Trump）的18歲么兒拜倫（Barron）本週稍早被選為7月召開的共和黨全國代表大會出席的佛羅里達州代表之一，不過他原定涉足政壇的第一步如今取消。

法新社報導，拜倫過去大致遠離公眾目光，但共和黨佛羅里達州黨部主席鮑爾（Evan Power）8日宣布他獲選成為出席共和黨全國代表大會（Republican National Convention）的佛州代表之一，使他看似將成為川普家族最新一名涉足政壇的成員。

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然而，拜倫的母親、川普第3任妻子梅蘭妮亞（Melania）的辦公室不久後發表聲明，讓拜倫的出席計畫急喊卡。聲明寫道：「拜倫雖然很榮幸能被佛羅里達州共和黨選為代表，但由於先前的承諾，他很遺憾婉拒參與。」

共和黨全國代表大會將於7月15至18日在威斯康辛州的密爾瓦基（Milwaukee）召開，屆時各州代表將指定他們想推派的11月總統大選候選人，川普預料將正式被共和黨推舉為出馬挑戰民主黨籍現任總統拜登（Joe Biden）的人選。

除了拜倫以外，他的兄長小唐納（Donald Jr.）、艾瑞克（Eric）和姊姊蒂芬妮（Tiffany）這回也都獲選為佛州代表團成員。

川普擔任總統時，年紀還小的拜倫雖住在白宮，卻一直被大力保護，避免出現在公眾視野。

相較之下，川普的長女伊凡卡（Ivanka）和夫婿庫許納（Jared Kushner）則在川普任內擔任他的高階顧問，小唐納和艾瑞克也經常現身川普的造勢大會和競選活動。

今年3月，艾瑞克的妻子賴拉（Lara）更獲得共和黨全國委員會（Republican National Committee）選為擔任領導職務。

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