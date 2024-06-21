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詭異阿姨突送店員4顆橘子、1萬元現金 網友怒曝真相：快丟掉！

詭異阿姨突然送給飲料店店員4顆橘子與10000元現金，網友紛紛表示這位客人其實是在「過運」。（圖擷取自Threads）

詭異阿姨突然送給飲料店店員4顆橘子與10000元現金，網友紛紛表示這位客人其實是在「過運」。（圖擷取自Threads）

2024/06/21 11:27

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕高雄苓雅區一名飲料店店員收到客人送的4顆橘子，驚訝發現袋子底下塞了共10張千鈔。嚇得店員連忙將橘子返還，卻換來阿姨卻詭異地說：「錢是要給妳們買藥吃的」，讓人不寒而慄。

一名飲料店店員在Threads發文分享，昨（20日）中午遇到一位阿姨帶來4顆橘子放在櫃台想給店家「保平安」，加上現場十分忙碌，女店員也沒有特別理會這位客人。

待阿姨離開後，店員才發現裝著橘子的袋子下藏了千元鈔票，4包裡面有2包分別裝著2000元，另外兩包各裝著3000元，合計現金10000元。嚇得店員連忙追出並婉拒表示，「裡面有錢，我們不能收」。

阿姨卻態度堅決要求店員一定要帶回去分給家人吃，店員則希望阿姨至少可以將現金收回去。沒想到阿姨卻說：「錢是要給你們買藥吃的」，隨後騎車離去，留下既傻眼又害怕的店員。

事後店員發文求助，驚恐詢問「有沒有人知道這是在幹嘛？」。不少網友識破阿姨的目的是「過運」，「大部分是過運！天下沒有白吃的午餐，她還明確跟妳說買藥吃，有夠恐怖」、「會附上千鈔可能是因為不好的運過給你們之後，會造成你們身體健康狀況或是運氣出現不好，讓自己心安一點的」。

飲料店店員表示，調閱監視器後發現阿姨是在等飲料的過程中，包好這些橘子和千元鈔票送出，並透露橘子已經丟掉，他們也將1萬元和監視器畫面提交給警方處理。

以上為民俗說法 僅供參考

由 @yun_1721 發佈
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