若伊朗不願談判核協議 川普：將會遭到前所未見轟炸

美國總統川普（左）警告，如果伊朗不同意就其核計畫與美國達成協議，「他們將會遭到轟炸，而且是前所未見的轟炸」。但伊朗總統裴澤斯基安隨即表示，拒絕與美國就其核計畫進行直接談判，這是伊朗對川普致函伊朗最高領袖哈米尼（右）的首次回應。（美聯社檔案照）

2025/03/31 01:07

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普30日警告，如果伊朗不同意就其核計畫與美國達成協議，「他們將會遭到轟炸，而且是前所未見的轟炸」。但伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）隨即表示，拒絕與美國就其核計畫進行直接談判，這是伊朗對川普致函伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的首次回應。

川普在接受美國國家廣播公司（NBC）主持人維爾克（Kristen Welker）電話專訪時表示，他考慮對德黑蘭採取軍事行動與間接關稅（secondary tariffs）制裁，「就像4年前所做的那樣」。川普在第一個任期的2018年，曾讓美國退出2015年伊朗與世界大國達成的核協議。該協議對德黑蘭備受爭議的核計畫施加嚴格限制，以換取解除制裁。

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裴澤斯基安則在內閣會議上的電視談話中表示，伊朗已透過阿曼向美國轉達，並未排除與華府進行間接談判的可能性；「我們並不迴避談判，而是對方違背承諾才導致目前的問題」，「他們必須證明自己值得信任。」

美國國務院則說，「川普總統的立場十分明確：美國絕不允許伊朗獲得核武器。」「總統表達了與伊朗討論協議的意願。如果伊朗政權不願意達成協議，總統的立場也很明確—他將採取其他選項，而這些選項對伊朗而言將是極為不利的。」

川普此次致函哈米尼的背景，是美國與以色列都明確表態，絕不允許伊朗取得核武，加劇外界對於爆發軍事衝突的擔憂，因為德黑蘭正將濃縮鈾提煉至接近武器級的60％純度，而此舉通常僅見於擁核國家。

伊朗長久一來一貫堅稱，其核計畫僅供和平用途，但伊朗官員近期愈來愈頻繁地暗示，可能發展核武。根據聯合國國際原子能總署（IAEA）2月發表的報告，伊朗已加快生產接近武器級的濃縮鈾。

自川普勝選並重新啟動對伊朗的「極限施壓」（maximum pressure）政策以來，伊朗貨幣「里亞爾」（rial）大幅貶值。裴澤斯基安原本仍願意開放談判空間，但85歲的最高領袖哈米尼2月強硬表態，警告與川普政府談判「既不明智，也不體面」，裴澤斯基安此後便升高對美國的強硬立場。

川普的信件於3月12日抵達德黑蘭。儘管他在訪談中提到此事，但未透露信件具體內容。「我寫了一封信給他們，內容是：『我希望你們願意談判，因為如果我們不得不採取軍事行動，那將是可怕的事情。』」

美聯社報導，這讓人聯想到川普在第一任期內曾致函北韓領導人金正恩，最終促成兩人面對面會談，但未能達成任何限制平壤核武與飛彈計畫的協議。上一次川普透過第三方向哈米尼傳遞訊息，是在2019年由時任日本首相安倍晉三轉交，當時哈米尼予以嘲諷。

據報導，伊朗不願與川普談判的另一個原因，可能與2020年1月美軍在巴格達發動無人機攻擊，狙殺伊朗革命衛隊聖城軍指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）有關。美國政府曾指控，伊朗策劃暗殺川普以報復此事，但德黑蘭否認。

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