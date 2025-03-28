7.7強震重創緬甸！曼德勒機場大廳天花板脫落 乘客停機坪避難

緬甸今日下午發生規模7.7強烈地震，緬甸曼德勒市在這場強震中情況甚為嚴重，當地機場遭到重創。網路流傳的災情影片顯示，機場航站內天花板大面積脫落。（圖翻攝自X/@atenasfm）

2025/03/28 17:22

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸今日下午發生規模7.7強烈地震，緬甸曼德勒市在這場強震中受災極為嚴重，多處民宅和寺廟倒塌，曼德勒國際機場更是遭到重創。網路流傳的災情影片顯示，機場航站內天花板大面積脫落，乘客被迫緊急撤離至停機坪避難。

據中媒報導，目前所有進出曼德勒的航班已全面取消，機場陷入完全癱瘓狀態。影片顯示，航站內部景象慘不忍睹，天花板坍塌、牆面龜裂，顯示地震威力強大。乘客倉皇逃生的畫面令人心驚。

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救援人員正全力搶救被困民眾，尤其是此前已知的清真寺（Shweboyin Shein）坍塌事件中，至少20人遇難，目前災情仍在持續統計中，傷亡人數可能進一步攀升。

曼德勒作為震央最近的主要城市，承受了地震最直接和嚴重的衝擊。當地基礎設施、公共建築和民房均遭到不同程度破壞，急需緊急救援和災後重建。

❗️Imágenes de los daños en el aeropuerto internacional de Mandalay



Tras el potente sismo, el aeropuerto de esta ciudad de Birmania también tuvo que ser evacuado. pic.twitter.com/AbNvT96XS1 — Sputnik Mundo （@SputnikMundo） March 28, 2025

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