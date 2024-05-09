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廠址曾是鴻海面板廠！微軟投資威州 拜登狠酸川普「承諾落空」

拜登8日狠酸總統大選競爭對手川普未能兌現鴻海投資項目承諾。（法新社）

拜登8日狠酸總統大選競爭對手川普未能兌現鴻海投資項目承諾。（法新社）

2024/05/09 08:44

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕微軟總裁史密斯（Brad Smith）8日造訪威斯康辛州，宣布將在該州注資興建人工智慧資料中心。美國總統拜登（Joe Biden）同天出席典禮時，抨擊總統大選競爭對手川普（Donald Trump）未兌現他對當地的鴻海投資項目承諾。

綜合媒體報導，史密斯8日與拜登一同出席威州活動時，宣布微軟計畫斥資33億美元（約新台幣1067.9億元）在威州拉辛郡（Racine County）興建一個人工智慧數據中心，該廠址將座落於鴻海曾規劃進行大規模投資的土地上。

拜登表示：「我的前任（川普）曾作出承諾。他落空的承諾比兌現的還多，令很多人以及拉辛郡這樣的社區被拋諸腦後。在我的任期內，我們作出承諾並加以兌現。」

微軟這座新廠原是鴻海集團要興建的LCD面板廠廠址。2018年，時任鴻海集團董事長郭台銘與時任美國總統川普同台，參加威州面板廠動土典禮，鴻海宣布投資金額達100億美元（約新台幣3236億元），川普形容這項計畫是「世界第8大奇蹟」。

不過，鴻海2021年改稱將對當地投資6.72億美元（約新台幣217.5億元）、增加1454個工作機會，而非上述的100億美元，讓川普政府高呼創造1萬3000個工作機會的承諾落空。

美國11月將舉行總統選舉，民主黨的拜登與共和黨的川普可望再度對決。威州是兩黨競爭激烈的搖擺州之一，拜登2020年大選時以些微差距險勝川普。

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