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中國外交部證實 王毅將在寮國會晤布林肯

東南亞國家協會外長及相關會議24到27日在寮國永珍舉行，中國外交部長王毅將會晤美國國務卿布林肯。（歐新社檔案照）

東南亞國家協會外長及相關會議24到27日在寮國永珍舉行，中國外交部長王毅將會晤美國國務卿布林肯。（歐新社檔案照）

2024/07/26 20:14

〔中央社〕中國外交部發言人毛寧今天在例行記者會上證實，中國外交部長王毅將在寮國會晤美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。

中國外交部26日下午召開例行記者會，由毛寧主持。

據環球網報導，媒體記者於會上提問：「您能否證實王毅外長將在老撾（寮國）會見美國國務卿布林肯？他們將會討論什麼議題？」

毛寧回應，王毅將在寮國應約會見布林肯，具體會見時間、會見情況，將會及時發布消息，可以保持關注；相信他們會就共同關心的問題交換意見。

東南亞國家協會（ASEAN）外長及相關會議24至27日在寮國永珍舉行，王毅這兩天已密集會見多國外長。

據法新社、美國之音（VOA）報導，布林肯日前出席在美國科羅拉多州舉行的安全論壇，透露將在寮國與王毅會晤。布林肯表示，「我蠻常與他交談，事實上，我下週就會在寮國見到他」。

布林肯當時強調，樂見美中對話，這對於澄清彼此意圖以及避免意外衝突來說，非常地重要。

他說，「這很重要，因為我們能夠在有歧見的地方進行非常明確的溝通，因此中國至少知道我方為何會那樣想，就像我們知道為何他們會那樣想，南海議題就是這樣，台灣議題也是」。

布林肯曾於今年4月訪問中國，在北京會晤中國領導人習近平。

據中國外交部消息，布林肯4月26日在北京與王毅會談，雙方達成5點共識。

5點共識包括「雙方同意繼續按照兩國元首指引，努力穩定並發展中美關係」、「雙方同意保持高層交往和各層級接觸」、「雙方宣布將舉行中美人工智慧政府間對話首次會議」、「雙方將採取措施擴大兩國人文交流」、「雙方就國際地區熱點問題保持協商，雙方特使加強溝通」。

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