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日中外長會談 上川陽子重申台海和平穩定重要性

日本外相上川陽子。（路透資料照）

日本外相上川陽子。（路透資料照）

2024/07/26 20:37

〔駐日特派員林翠儀／東京二十六日報導〕前往竂國參加東協（ASEAN）外長會議的日本外相上川陽子，今天與中國外交部長王毅舉行雙邊會談，上川向王毅提出早日解除對日本水產品進口的禁令等要求，並強調台灣海峽和平穩定的重要性。

上川陽子與王毅的會談，上次是在去年十一月於南韓召開的日中韓外長會議。這次的會談進行約五十分鐘。

日本首相岸田文雄去年在APEC場外，和中國國家主席習近平舉行雙邊會談，重新確認兩國「戰略互惠關係」，亦即進行對雙方均有利的經濟等交流。不過日中之間仍有堆積如山的課題，上川在會談中就中國全面禁止日本水產品進口、拘留日本公民、中國在日本專屬經濟區設置浮標、海警局船隻頻繁出沒尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊海域等問題，要求中方有所做為。

另外，上川還就包括與俄羅斯合作在內，中國在日本周邊的軍事活動日趨活躍、南海、香港、新疆維吾爾自治區等問題，表明了日本的嚴重關切，並重申維護台海和平與穩定的重要性。

對於上川要求中方早日撤除日本水產品進口禁令一事，王毅重申中方立場，要求在包含沿岸國，建立長期的國際監測機制，確保利害關係人有效參與、獨立取樣。王毅強調，「目前中日關係處於不進則退的關鍵階段」中國的對日政策始終保持穩定、連續性。希望日方建立客觀正確對華認知，奉行積極理性對華政策。

王毅在二十三日才於北京，與日本執政黨自民黨的總務會長森山裕會面，日媒報導，王毅在會中，對日本國會議員訪台人數多過於訪中一事，頗有微詞。

日本跨黨派國會議員團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司昨天在臉書貼文表示，王毅的反應讓他感到吃驚，日本國會議員訪台都是按照自己的意願，這象徵了台日之間的信任與情誼，中國無權批評。若要提高日本國會議員訪中的意願，應該更有誠意，而不是以上對下的態度批評。

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