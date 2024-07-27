平抑菜價！農業部：全聯、家樂福等大賣場 明起提供平價高麗菜

行政院長卓榮泰今天冒雨前往花蓮縣吉安鄉的芋頭農園視察。（記者花孟璟攝）

2024/07/27 17:41

〔記者花孟璟／花蓮報導〕凱米颱風來襲前一天，菜價就開始喊漲，農業部長陳駿季今天到花蓮勘查農損時表示，因為西部蔬菜產地災損嚴重，約損失7到8成，未來3到4星期價格上會有較高波動，將協調增加倉儲供應量。

農業部長陳駿季指出，凱米颱風過後，針對民眾最關心的葉菜類價格問題，全台主要葉菜類產地包括桃園、西螺、新港、梓官等，由於凱米造成蔬菜災損嚴重，產地葉菜損傷約7至8成，由於復耕時間需3到4週，估計復耕蔬菜上市之前，葉菜類價格會有比較高的波動。

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陳駿季強調，為了平抑菜價，農業部庫存6千多噸滾動倉儲的根莖類，將釋出以彌補足葉菜類不足，農業部也會協調全台22家農民社場增加蔬菜供應量，包括甘藍、蘿蔔等，提供可替代葉菜類的選擇，包括全聯、家樂福等全台1千多家大賣場通路，明天起提供平價高麗菜供消費者選購，共渡難關

行政院長卓榮泰、農業部長陳駿季今到花蓮視察鐵公路及農損、自來水等民生基礎設施災情，下午到吉安鄉檳榔心芋產地視察，但勘查人員一行到吉安鄉就碰到大雨，讓卓揆深切感受農民辛苦，農業部這次也特別將花蓮縣列入凱米颱風農損全品項救助，只要是農作物受損，都能到鄉鎮公所申請補助。

針對吉安鄉芋頭在採收前20天受災，發生葉片破損、倒伏，芋頭正在關鍵肥大期，更容易遭受根腐病侵襲，造成血本無歸。陳駿季說，吉安的芋頭全國知名，雖產量占比在全國來說不高，但品質全國最棒，然而一旦倒伏就很難收穫，因此包括花蓮壽豐以北的5鄉鎮，因風力高達10到14級，將提供農產品全品項補助，吉安鄉、秀林鄉因累計雨量超過280毫米，還可以免現勘就申請，如普遍性災損超過二成，也能向中央提出免現勘，將責成農糧署東區分署、農業部花蓮區改良場協助判定，加速核定補助流程。

吉安鄉芋頭農民向行政院長卓榮泰（左二）、農業部長陳駿季（左三）反映，作物葉片遭到狂風吹壞、倒伏，植株衰弱容易染根腐病，造成血本無歸。（行政院東辦提供）

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