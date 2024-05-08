川普封口費案開庭！AV女優驚爆：他「沒戴套」還要我打他屁股

美國前總統川普因涉及AV女星封口費案遭起訴。當事人女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels），在法庭上大爆與川普的性愛過程內幕。（美聯檔案照）

2024/05/08 20:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統川普因「封口費」而涉及偽造商業記錄案6日在紐約續審。這場風暴的女主角、AV女優「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）出庭作證，詳述了2006年她與川普相識及發生性關係的經過，包括自己與川普上床前一度「意識不清」，還說兩人性愛過程很短，川普也沒戴保險套，她還應要求這位前總統的要求，「打了他屁股」。

綜合《紐約時報》及其他外媒報導，川普當時已與梅蘭妮亞（Melania Trump）結婚，他此前一直否認曾與丹尼爾斯有任何性接觸。

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現年45歲的丹尼爾斯原名為克利弗德（Stephanie Clifford），她向陪審團表示，自己出身低收入單親家庭，曾在脫衣舞俱樂部和色情行業工作。2006年7月，當時27歲她在高爾夫球錦標賽上遇到了當時60歲的川普。

丹尼爾斯稱，川普邀請她到飯店房間吃晚飯，她一度拒絕，但一名公關人員遊說稱，這次晚餐可能成為一個精彩的故事，令她改變了主意。她說，事情發生在她從洗手生間回來後，發現川普穿著平角短褲和T恤。她試圖離開，但川普擋住了她的去路，但她說，他並沒有以威脅的方式，性愛過程很短暫，儘管她從未拒絕，但存在「權力失衡」。

丹尼爾斯宣稱，她與川普發生性關係之前，突然「意識不清」，但強調自己沒有吸毒或喝酒。她在床上醒來時，衣服已被脫掉。當形容與川普發生性關係時，她稱只盯著天花板，試圖思考在房間以外的事情。

她告訴陪審團，性愛過程中她應川普要求，「打了他的屁股」，並補充說，當時川普沒有戴保險套。77歲的川普於庭上不時閉目養神，但此時一度低喃：「一派胡言」。

丹尼爾斯承認，沒有要求川普停止，「什麼也沒說。」她隨後很快就離開了飯店房間。

丹尼爾斯說，她只向少數人透露過這件事。2011年，她在拉斯維加斯被一名男子警告，要求她不要公開這次事件，令自己感到害怕，一直保守秘密。直到在川普2016年參選總統，她才改變了主意。

川普在2016年參選總統期間，因涉嫌向丹尼爾斯支付13萬美元封口費，以阻止她宣稱兩人曾有性關係。支付封口費並不違法，但相關支出涉及偽造商業紀錄，因此遭到起訴。

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