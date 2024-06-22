熱爆！12縣市續飆高溫 午後北台防雷雨

今日持續受太平洋高壓影響，各地高溫炎熱，氣象署持續對12縣市發布高溫資訊，其中大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷溫度可能再更高一些，感受上相當炎熱，近中午紫外線偏強，可能來到過量甚至危險等級。（資料照）

2024/06/22 06:49

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（22日）與昨天類似，持續受太平洋高壓影響，各地高溫炎熱，僅東南部地區及恆春半島偶爾有零星陣雨。氣象署持續對12縣市發布高溫資訊，各地高溫普遍為33至35度，其中大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷溫度可能再更高一些，感受上相當炎熱，近中午紫外線偏強，可能來到過量甚至危險等級。其中台北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新北市、桃園市、台中市、嘉義縣、花蓮縣則是黃色燈號。

今日天氣方面，清晨至上午因海陸風輻合，中南部沿海地區也有零星降雨機會，不過雨勢範圍小、也很短暫。午後因熱力作用，對流發展旺盛，山區易有大雨發生，且中部、大台北及宜、花平地也會有短暫雷陣雨，伴隨雷擊及強陣風，易出現短延時強降雨。

請繼續往下閱讀...

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為偏南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

未來天氣方面，週日（23日）太平洋高壓持續影響，各地晴朗炎熱，高溫普遍可達33至35度，特別是西半部近山區或河谷、花東縱谷有局部36度高溫發生的機率，範圍也有擴大趨勢，且近中午紫外線偏強，易來到過量甚至危險等級。

降雨方面，偏南風迎風面的東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，清晨至上午因海陸風輻合，中南部沿海地區亦有零星短暫陣雨或雷雨，特別留意午後對流發展旺盛，中部、大台北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，各山區並有局部大雨發生的機率，伴隨雷擊及強陣風，下午外出請注意天氣變化。

週一、週二（24日、25日）太平洋高壓稍減弱，且南邊水氣稍增多，花東地區及恆春半島降雨增加，而其他地區大多仍為多雲到晴、高溫悶熱，午後有局部短暫雷陣雨發展，且中部以北地區及各地山區有局部大雨發生的機率，留意中部以北地區的午後陣雨持續時間較長，可能影響到晚上；週二西南部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，請注意。

週三至週五（26日至28日）太平洋高壓再度增強，各地又恢復晴朗炎熱的天氣，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 37 28 ~ 35 29 ~ 34 26 ~ 32

今日持續受太平洋高壓影響，各地高溫炎熱，氣象署持續對12縣市發布高溫資訊，其中大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷溫度可能再更高一些，感受上相當炎熱，近中午紫外線偏強，可能來到過量甚至危險等級。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法