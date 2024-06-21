夏至熱爆高溫恐飆破36度 北台留意午後雷陣雨

今天是24節氣中的夏至，中央氣象署指出，今天（21日）太平洋高壓勢力偏強，台灣附近是較弱偏南風，各地為多雲到晴的天氣，預估今日各地高溫普遍在31到36度，氣象署也持續對10縣市發布高溫資訊。（資料照）

2024/06/21 07:04

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天是24節氣中的夏至，中央氣象署指出，今天（21日）太平洋高壓勢力偏強，台灣附近是較弱偏南風，各地為多雲到晴的天氣，預估今日各地高溫普遍在31到36度，氣象署也持續對10縣市發布高溫資訊，其中彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度以上高溫的機率，天氣相當炎熱。至於台北市、新北市、桃園市、南投縣、高雄市、花蓮縣則是黃色燈號，外出活動應注意防曬保護並多補充水分。

今日天氣方面，包含東南部地區及恆春半島、中南部沿海地區會有零星降雨，中部以北、宜、花地區及其他山區則要留意午後雷陣雨，特別是山區及大台北南側降雨機率較高，容易有較大雨勢發生，建議午後外出攜帶雨具以備不時之需。

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沿海天氣方面，夜晚至清晨馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為偏南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；清晨及夜晚馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，北部空品區為「普通」等級。

未來天氣方面，週六、週日（22日、23日）太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，高溫普遍可達32到35度，特別是西半部近山區或河谷、花東縱谷有局部36度高溫發生的機率，範圍也有擴大趨勢，外出活動請務必多補充水分、慎防熱傷害。

至於降雨方面則較趨緩，偏南風迎風面的東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區有局部短暫雷陣雨，其他山區有零星短暫雷陣雨，清晨至上午因海陸風輻合作用，中南部地區也有零星短暫陣雨。

週一、週二（24日、25日）太平洋高壓稍減弱，且南海低氣壓帶來水氣，花東地區及恆春半島降雨變得比較明顯，其他地區仍要留意午後雷陣雨，而中部以北地區的午後雷陣雨會持續到晚上。

週三、週四（26日、27日）太平洋高壓再度增強，各地又恢復晴朗炎熱的天氣，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 36 27 ~ 33 29 ~ 34 27 ~ 34

今天是24節氣中的夏至，中央氣象署指出，今天（21日）太平洋高壓勢力偏強，台灣附近是較弱偏南風，各地為多雲到晴的天氣，預估今日各地高溫普遍在31到36度，氣象署也持續對10縣市發布高溫資訊。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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