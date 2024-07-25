為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

尼泊爾客機墜毀瞬間影片！ 唯一倖存者機師生還原因曝

紹里亞航空1架龐巴迪CRJ200飛機，起飛後不久墜毀，機上19人中除了機長之外全數遇難。（法新社）

紹里亞航空1架龐巴迪CRJ200飛機，起飛後不久墜毀，機上19人中除了機長之外全數遇難。（法新社）

2024/07/25 16:22

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾24日發生1起空難事故，1架自該國首都加德滿都（Kathmandu）起飛的紹里亞航空（Saurya Airlines）客機，在起飛不久後旋即墜毀，機場有目擊者拍下客機傾斜墜毀的瞬間畫面，機上19名人員僅1名機師生還，機師倖存原因曝光。

據《BBC》報導，這架紹里亞航空1架龐巴迪CRJ200飛機，起飛時向右傾斜，隨後不久便在跑道東側墜毀並起火，有機場目擊者拍下飛機墜毀瞬間，機上19人中除了機長之外全數遇難，而地面上也有4人遇難，機長頭部和臉部受傷，背部也有骨折，不過意識清醒正在醫院接受治療。

機長倖存原因也曝光，飛機墜毀時，撞到1個貨櫃，駕駛艙卡在貨櫃內與機身分離，機身繼續翻滾下坡爆炸起火，尼泊爾軍方發布的一份聲明稱，飛行員在墜機後5分鐘內獲救。

目前正在調查確切的墜機原因。特里布萬國際機場負責人表示，初步評估顯示飛機飛錯方向，「飛機一起飛就向右轉，但本應是向左轉。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
尼泊爾客機起飛後墜毀 18死僅1機師倖存
2024/07/24 18:51

尼泊爾客機起飛後墜毀 18死僅1機師倖存
殘骸散落範圍超過1.6公里！美國小飛機疑「空中解體」墜毀釀3死
2024/05/16 16:29

殘骸散落範圍超過1.6公里！美國小飛機疑「空中解體」墜毀釀3死

支持育兒不停止！桃園好孕專車再升級 「一生好運卡」專屬優惠
美國加州小飛機降落失事墜毀 2人命喪暴風雪中
2024/03/31 15:32

美國加州小飛機降落失事墜毀 2人命喪暴風雪中
又是波音！西南航空客機距地僅150公尺 居民嚇壞以為要撞樓
2024/06/22 16:54

又是波音！西南航空客機距地僅150公尺 居民嚇壞以為要撞樓

60歲男星徒手攀高崖 驚爆：竟天天吃這藥
國際今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播