尼泊爾客機墜毀瞬間影片！ 唯一倖存者機師生還原因曝

紹里亞航空1架龐巴迪CRJ200飛機，起飛後不久墜毀，機上19人中除了機長之外全數遇難。（法新社）

2024/07/25 16:22

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾24日發生1起空難事故，1架自該國首都加德滿都（Kathmandu）起飛的紹里亞航空（Saurya Airlines）客機，在起飛不久後旋即墜毀，機場有目擊者拍下客機傾斜墜毀的瞬間畫面，機上19名人員僅1名機師生還，機師倖存原因曝光。

據《BBC》報導，這架紹里亞航空1架龐巴迪CRJ200飛機，起飛時向右傾斜，隨後不久便在跑道東側墜毀並起火，有機場目擊者拍下飛機墜毀瞬間，機上19人中除了機長之外全數遇難，而地面上也有4人遇難，機長頭部和臉部受傷，背部也有骨折，不過意識清醒正在醫院接受治療。

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機長倖存原因也曝光，飛機墜毀時，撞到1個貨櫃，駕駛艙卡在貨櫃內與機身分離，機身繼續翻滾下坡爆炸起火，尼泊爾軍方發布的一份聲明稱，飛行員在墜機後5分鐘內獲救。

目前正在調查確切的墜機原因。特里布萬國際機場負責人表示，初步評估顯示飛機飛錯方向，「飛機一起飛就向右轉，但本應是向左轉。」

Sad news Plane crash in Nepal pic.twitter.com/cTL1r9bMJn — Abdul Shah （@abdulshah918） July 24, 2024

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