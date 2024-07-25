川普效應發酵？ 中國稱烏克蘭釋出和談意願

烏克蘭外交部長庫列巴（左）與中國外交部長王毅在24日在廣州會晤前合影。這是自2022年俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭外長首次訪問中國。（美聯社）

2024/07/25 16:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）7月24日訪問中國，與中國外交部長王毅會面，就俄烏戰爭及雙邊關係進行了深入討論。會後，中國外交部釋出訊息，指稱烏克蘭有意願與俄羅斯展開和談。

美國《布萊巴特新聞網》（Breitbart News）報導，這個消息，再加上烏克蘭總統澤倫斯基日前與美國前總統川普通話，並表達對其支持的感謝，引發外界揣測，烏克蘭是否正在調整其對俄政策，而中國與川普又分別扮演了什麼角色。

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報導稱，過去2年來，澤倫斯基一直拒絕與俄國總統普廷進行談判，理由是除非俄軍撤出烏克蘭領土，否則不應進行任何談判。然而，隨著美國總統拜登宣布放棄競選連任，以及川普可能重返白宮，烏克蘭的態度似乎出現了微妙的變化。

庫列巴在與王毅會面後於社群平台X發文表示：「今天在中國，我與中國外長王毅就和平之路進行了詳細而深入的談判。我強調，烏克蘭需要的是公正持久的和平，而不僅僅是和平的幻覺。我很感激中方認同這個立場。」

他也表示，雙方「一致認為，所有力量都必須共同努力，根據聯合國憲章的原則，在恢復真正和平的道路上找到共同點。」

耐人尋味的是，中國外交部發言人毛寧在會後對記者表示，庫列巴在會談中表達了烏克蘭「願意且準備好與俄羅斯展開對話和談判」的意願。

基輔當局未對毛寧說法置評，不過烏克蘭官方媒體《烏克蘭新聞社》（Ukrinform）也報導了庫列巴「願意且準備好」的言論，似乎證實了其準確性。

中國官媒《環球時報》引述親官方「專家」的分析，將烏克蘭態度的轉變解讀為中國的勝利，同時也暗示美國總統拜登退出2024年總統選舉，可能是促使基輔重新調整對俄政策的原因之一。

《環球時報》聲稱：「在美國總統拜登退出總統選舉後，人們普遍認為華盛頓對烏克蘭危機的立場可能會發生變化。」該報引述一位親官方「學者」的說法：「川普聲稱如果他上任將立即解決俄烏衝突，這一事實令基輔感到擔憂。」因此，烏克蘭不得不考慮和平談判。

然而，澤倫斯基本人否認對川普可能當選感到擔心。他在近期接受《彭博》採訪時表示：「如果川普先生成為總統，我們會合作。我並不害怕。」澤倫斯基還透露，他最近與川普通話，並暗示未來可能面對面會晤。

2019年9月25日，烏克蘭總統澤倫斯基（左）在美國紐約參加第74屆聯合國大會期間，於場邊與時任美國總統川普會面時，聆聽發言。（路透）

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