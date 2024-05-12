2018川金會 美刻意排除文在寅
2024/05/12 05:30
〔編譯張沛元／綜合報導〕南韓媒體十一日報導，美國前總統川普任內的國務院官員日前出書爆料，二○一八年六月川普與北韓領導人金正恩在新加坡舉行首場川金會時，時任南韓總統文在寅遭華府「刻意」排除在外，理由是主張與平壤對話的文在寅「太願意」對北韓做出讓步。
出書爆料者是在二○一九年到二一年擔任川普政府國務院發言人的歐塔加斯（Morgan Ortagus），她在九日出版的《美國國家安全的「美國優先」方法》（暫譯）中的一個名為「為何美國優先並非孤立主義」章節中，做上述爆料。
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美國務院前官員爆料 文對北韓太讓步
歐塔加斯在書中指出，「…美國還刻意將文在寅排除於新加坡峰會外，因為他太願意對北韓做出讓步，…這是正在運作中的『美國優先』外交政策：美國的力量、總統的領導力、通過力量實現和平，以及與盟友合作，但要注意的是，美國有時會在符合我們國家利益下，獨立行動。」
歐塔加斯說，美國當時曾「聽取」文在寅的意見，但在對待平壤上採取比文在寅所欲更強硬的立場。美國雖在處理北韓問題上與日本以及南韓密切合作，但川普政府並未給予上述兩國任何一國否決美國的北韓政策的權力。
歐塔加斯的新書是由成立於二○二一年、旨在推動川普公共政策議題的非營利組織「美國優先政策研究所」出版，該非營利組織有許多川普政府官員。
她在書中把川金會形容為「美國優先」外交政策如何運作的「個案研究」，大讚川普當年對北韓硬起來促使金正恩同意舉行川金會，以及批評美國現任總統拜登，稱其亞洲外交政策「軟弱」，以及拜登政府持續走在「危險」的道路上。