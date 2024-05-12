2018川金會 美刻意排除文在寅

美國前官員爆料，南韓前總統文在寅之所以在二○一八年六月時任美國總統川普與北韓領導人金正恩首度會面時被摒除在外，在於華府認為文在寅在面對北韓事的立場不夠強硬，太願意對北韓做出讓步。（法新社檔案照）

2024/05/12 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕南韓媒體十一日報導，美國前總統川普任內的國務院官員日前出書爆料，二○一八年六月川普與北韓領導人金正恩在新加坡舉行首場川金會時，時任南韓總統文在寅遭華府「刻意」排除在外，理由是主張與平壤對話的文在寅「太願意」對北韓做出讓步。

出書爆料者是在二○一九年到二一年擔任川普政府國務院發言人的歐塔加斯（Morgan Ortagus），她在九日出版的《美國國家安全的「美國優先」方法》（暫譯）中的一個名為「為何美國優先並非孤立主義」章節中，做上述爆料。

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美國務院前官員爆料 文對北韓太讓步

歐塔加斯在書中指出，「…美國還刻意將文在寅排除於新加坡峰會外，因為他太願意對北韓做出讓步，…這是正在運作中的『美國優先』外交政策：美國的力量、總統的領導力、通過力量實現和平，以及與盟友合作，但要注意的是，美國有時會在符合我們國家利益下，獨立行動。」

歐塔加斯說，美國當時曾「聽取」文在寅的意見，但在對待平壤上採取比文在寅所欲更強硬的立場。美國雖在處理北韓問題上與日本以及南韓密切合作，但川普政府並未給予上述兩國任何一國否決美國的北韓政策的權力。

歐塔加斯的新書是由成立於二○二一年、旨在推動川普公共政策議題的非營利組織「美國優先政策研究所」出版，該非營利組織有許多川普政府官員。

她在書中把川金會形容為「美國優先」外交政策如何運作的「個案研究」，大讚川普當年對北韓硬起來促使金正恩同意舉行川金會，以及批評美國現任總統拜登，稱其亞洲外交政策「軟弱」，以及拜登政府持續走在「危險」的道路上。

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