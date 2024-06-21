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高捷黃線2034才通車？捷運局:全線2028完工目標不變

高捷黃線「YC02標土建及設施機電統包工程」6/18決標簽約，捷運局表示全線完工目標仍設定2028。（記者王榮祥翻攝）

高捷黃線「YC02標土建及設施機電統包工程」6/18決標簽約，捷運局表示全線完工目標仍設定2028。（記者王榮祥翻攝）

2024/06/21 00:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運黃線「YC02標土建及設施機電統包工程」6/18決標簽約，外界質疑原設定2028年通車計畫將跳票?會拖到2034以後才通車!高市捷運局強調，全線2028完工目標不變。

高捷黃線是繼紅、橘兩線後，高雄第3條地下化捷運，路線行經鳥松、三民、苓雅、新興、鳳山、前鎮等6區，全長約23公里、設置23座車站，潛在服務人口逾116一萬，總經費約1442億元，預計2028年完工。

近日網路傳出工信工程6/18標得捷運黃線YC02標（Y5到Y8）土建及設施機電統包工程、約167億元，連同先前的YC03、YC01，黃線第一階段優先通車路段已全部招標完成；但因黃線機廠2022動工，YC01標2023/12/19土建動土，除部份工區地上物拆除，進度並不明顯，外界質疑原本2028通車目標鐵跳票，優先路段延至2030，全線可能要在2034後才會通車。

捷運局表示，目前黃線全線機電標（含機電系統暨機廠與主變電站統包工程）及全線軌道標，與3個土建區段標（土建及設施機電統包工程）已完成發包，剩下最後一個設計標（Y9至Y15及Y19至Y23）正辦理招標中；捷運局同時證實YC02標於6/18辦理決標簽約，得標廠商為工信工程。

捷運局進一步指出，鑒於工資與原物料價格巨幅波動、工料短絀等公共工程發包困境下，已通盤考量並擬定相對應相關對策，並提前辦理用地取得及協調管線業者展開前置作業，加快整體進度。

後續會藉由輕軌、紅橘線施工等經驗，研擬管理策略、提昇工程技術與品質，目前仍依行政院核定黃線計畫期程辦理，目標全線2028完工。

高捷黃線去年12月舉辦土建動土典禮，與會來賓揭開潛盾機模型。（資料照）

高捷黃線去年12月舉辦土建動土典禮，與會來賓揭開潛盾機模型。（資料照）

高捷黃線土建與軌道去年12月舉行動土典禮。（資料照）

高捷黃線土建與軌道去年12月舉行動土典禮。（資料照）

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