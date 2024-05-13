抄球棒搶銀樓！他猛K老闆夫婦 屏東內埔刑警路過壓制逮人

周嫌遭制伏後由支援警方押送回分局偵訊。（警方提供）

2024/05/13 06:45

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國際金價居高不下，屏東內埔鄉鬧區昨天（13日）晚間驚傳銀樓搶案，正巧內埔警分局楊姓偵查佐上班途中行經，聽聞「救命」聲，從警的敏感神經覺得不對勁，進入銀樓果然見到一名歹徒正以球棒攻擊業者，立刻以擒拿術壓制周嫌，將現行犯繩之以法。

內埔警分局指出，內埔鄉廣濟路這間珠寶銀樓12日晚間發生強盜案，案發時楊姓偵查佐正要上班，途經現場聽聞店內有人高喊救命，楊男立即入店查看，發現周嫌正以球棒施暴攻擊銀樓老闆及老闆娘，楊員見狀立即壓制犯嫌，隨後分局線上警力到場共同逮捕。

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警方初步調查，設籍高雄市的51歲周嫌一人犯案，落網自稱因不堪債主追債，12日從高雄市搭計程車到達內埔，並隨機竊取一輛自行車，選定該銀樓為作案目標，並多次進入該銀樓探詢。

警方指出，周嫌多次進出的行為，就是為營造有誠意及經費購買金飾以取信於業者，他最後一次進入該銀樓時戴豹紋口罩，並將球棒藏於身後，佯稱要購買黃金項鍊，待老闆娘取出金項鍊1條（約5錢、價值約新台幣6萬元）後，即持球棒施暴攻擊意圖行搶，致老闆及老闆娘身體多處敲擊傷，所幸楊員即時到場壓制，讓周嫌的強盜行為無以為繼，也讓傷害不再擴大。

銀樓業者夫婦約50多歲，兩人因遭毆成傷，雖然意識清醒但頭部有外傷，送往屏基醫院就醫，內埔警分局長郭譯隆表示，近期金價高漲，為防範不肖歹徒覬覦高價黃金等貴重物品，持續加強轄內銀樓防竊、防搶巡守勤務，防制類似案件再發生。

周嫌佯裝要買金項鍊。（警方提供）

周嫌取出藏於身後的球棒。（警方提供）

周嫌持球棒攻擊銀樓老闆夫妻。（警方提供）

周嫌佯裝要買金項鍊，隨後以隨身攜帶的球棒攻擊銀樓老闆娘父妻倆。（警方提供）

周嫌被路過的偵查佐制伏。（警方提供）

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